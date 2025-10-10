Thiago Medina se reencontró con sus hijas: "Gracias por darme una nueva vida"

10 Octubre de 2025 08:43
Después de 28 días de incertidumbre y lucha, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, recibió el alta médica durante el 9 de octubre y protagonizó un momento que quedará grabado en el corazón de muchos: el reencuentro con sus pequeñas hijas, Aimé y Laia.
Las gemelas, de apenas un año, corrieron hacia su papá en un abrazo lleno de amor y esperanza, sellando un capítulo difícil de su vida con una escena que desbordó ternura: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia. Gracias por darme una nueva vida", escribió Thiago en sus redes sociales, visiblemente emocionado, mientras compartía un video del conmovedor momento.
La vida de Thiago dio un giro inesperado tras sufrir un accidente en moto que lo mantuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Durante este tiempo, su familia y su expareja Daniela Celis no dejaron de acompañarlo pero ahora con su recuperación en marcha, Thiago se instalará nuevamente en la casa que compartía con Daniela, quien se mostró feliz y esperanzada por esta nueva etapa.
"Estoy muy contenta, estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo, pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Tengo mucha emoción y estoy esperando el reencuentro con sus hijas", expresó Daniela en una entrevista. Además, confirmó que Thiago vivirá con ellas y que juntos lo cuidarán: "Lo vamos a cuidar con las nenas, así que muy ansiosa para que se vean los tres juntos".
Este reencuentro es sin dudas el momento más tierno del día: el video muestra cómo las nenas corren hacia su papá con los brazos abiertos, mientras Thiago las abraza con fuerza, emocionado hasta las lágrimas. "Esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto y por el respeto que le dieron", agregó Daniela, profundamente agradecida.
Aunque los rumores sobre una posible reconciliación amorosa entre Thiago y Daniela ya empiezan a circular, ella prefirió preservar su intimidad: "Vamos a ver chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar", dijo entre risas. Lo cierto es que ambos están enfocados en lo más importante: la familia que construyeron juntos y el bienestar de sus hijas.
Este es un nuevo capítulo en la vida de Thiago Medina y Daniela Celis en la que el amor, la resiliencia y la familia serán claves para la recuperación. él, muy emocionado sintetizó lo que siente: "Gracias por darme una nueva vida", dijo.