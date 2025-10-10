Thiago Medina se reencontró con sus hijas: "Gracias por darme una nueva vida"

Después de 28 días de incertidumbre y lucha, Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, recibió el alta médica durante el 9 de octubre y protagonizó un momento que quedará grabado en el corazón de muchos: el reencuentro con sus pequeñas hijas, Aimé y Laia.

Las gemelas, de apenas un año, corrieron hacia su papá en un abrazo lleno de amor y esperanza, sellando un capítulo difícil de su vida con una escena que desbordó ternura: "¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia. Gracias por darme una nueva vida", escribió Thiago en sus redes sociales, visiblemente emocionado, mientras compartía un video del conmovedor momento.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas, Laia y Aimé

La vida de Thiago dio un giro inesperado tras sufrir un accidente en moto que lo mantuvo internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Durante este tiempo, su familia y su expareja Daniela Celis no dejaron de acompañarlo pero ahora con su recuperación en marcha, Thiago se instalará nuevamente en la casa que compartía con Daniela, quien se mostró feliz y esperanzada por esta nueva etapa.

"Estoy muy contenta, estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo, pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Tengo mucha emoción y estoy esperando el reencuentro con sus hijas", expresó Daniela en una entrevista. Además, confirmó que Thiago vivirá con ellas y que juntos lo cuidarán: " Lo vamos a cuidar con las nenas , así que muy ansiosa para que se vean los tres juntos".

Este reencuentro es sin dudas el momento más tierno del día: el video muestra cómo las nenas corren hacia su papá con los brazos abiertos, mientras Thiago las abraza con fuerza, emocionado hasta las lágrimas. "Esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto y por el respeto que le dieron", agregó Daniela, profundamente agradecida.

Aunque los rumores sobre una posible reconciliación amorosa entre Thiago y Daniela ya empiezan a circular, ella prefirió preservar su intimidad: "Vamos a ver chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar", dijo entre risas. Lo cierto es que ambos están enfocados en lo más importante: la familia que construyeron juntos y el bienestar de sus hijas.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas