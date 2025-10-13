Las fotos del viaje de Wanda Nara con su nuevo amor: lujo, familia y una posible reacción de Icardi

Este lunes, Masterchef regresa a la pantalla de Telefe y, antes de dar inicio a un ciclo que promete recetas y escándalos, Wanda Nara aprovechó para hacer una escapada familiar junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella. Sin embargo, un detalle podría hacer explotar a Mauro Icardi: el nuevo novio de la conductora también viajó con ellas en el avión privado.

Cabe recordar que, según versiones difundidas por la Bad Bitch, las menores se niegan a compartir tiempo con la actual pareja de su padre, la China Suárez. Sin embargo, parecerían no tener inconvenientes cuando se trata de la pareja de su mamá: primero compartieron momentos con L-Gante, y ahora lo hacen con Martín Migueles.

Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles

El romance entre Wanda y Migueles ya era un secreto a voces, aunque ella evitaba confirmarlo públicamente. El fin de semana largo fue la oportunidad perfecta para oficializarlo, y qué mejor manera de hacerlo que a través de sus historias de Instagram, donde reúne casi 18 millones de seguidores.

La foto que confirmó la relación fue tomada en un exclusivo hotel del litoral argentino, donde la pareja, junto a Isabella y Francesca, se hospedó para visitar las Cataratas del Iguazú en un tour privado. Además, aprovecharon para recorrer las minas de Wanda, en Misiones.

El finde romántico y familiero de Wanda, sus hijas y su nuevo novio

Fiel a su estilo, la conductora compartió los momentos más destacados del viaje, aunque volvió a cubrir el rostro de sus hijas, a quienes no puede mostrar públicamente por una orden judicial, la misma que también rige para Mauro Icardi. Sin embargo, la mediática siempre encuentra la forma de exhibir algo de su intimidad y, por qué no, provocar a su ex: en un video mostró la complicidad entre sus hijas y Migueles durante una tarde de cocina .

Juntos participaron de distintas actividades locales, entre ellas una clase gastronómica para aprender a preparar comidas típicas de la región, como chipá. El detalle que más llamó la atención fue la naturalidad con la que Migueles se integró al grupo familiar, lo que generó especulaciones sobre el nivel de compromiso en la relación.

Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, Mauro Icardi también dio señales de su presente sentimental. El futbolista fue visto junto a la China Suárez en Estambul, disfrutando de un paseo por el Bósforo con looks combinados en negro y gestos de evidente complicidad. Incluso, se lo vio compartiendo momentos con los hijos de su pareja, tal como lo hace Wanda Nara con Migueles.