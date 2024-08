Daniela Vera Fontana apareció amordazada en televisión: todos esperan la palabra de Cinthia Fernández

Semanas atrás, Cinthia Fernández y el abogado, Roberto Castillo blanquearon su relación y consigo arrastraron las numerosas quejas de la ex esposa de él. Sin embargo, el letrado no tardó en tomar cartas en el asunto y censurar a Daniela Vera Fontana.

La polémica en torno a la nueva pareja se mantiene al pie de la actualidad, lo que genera un gran temor en el jurista de lo que su ex mujer pudiera contar en televisión, por eso horas antes de que Vera Fontana se presente en Socios del Espectáculo le impuso un bozal legal, aunque no fue de mucha ayuda.

La mujer se presentó al programa con una cinta negra en la boca, mientras que en el graph la presentaban como "La ex de Castillo amordazada". No tardó mucho en deshacerse de la censura y dar rienda suelta a sus quejas: "Se ordena a la demandada abstenerse de ventilar información confidencial obrante en dichos documentos, ya sea por sí o por terceros, como divulgar en medios gráficos, televisivos, radiodifusión o redes sociales, cualquier dato, imagen o circunstancia vinculada a con vida privada del actor, o sobre cualquier aspecto de su vida íntima, familia o hijas, como ha hecho en programas de televisión", detalló el escrito.

Daniela Vera Fontana

La prohibición del abogado a la arquitecta abarcaba desde los detalles de "la vida de pareja, el divorcio y las hijas en común", en caso de no cumplir con la orden obtenida en el Juzgado Civil 23, se aplicará una multa de un millón de pesos en favor del "peticionante por cada difusión que haga" .

Vera Fontana no tuvo miedo y siguió con las acusaciones contra su ex esposo, en las que no solo lo defenestró por no estar en el día a día de sus hijas, sino que además lo responsabilizó por tener que haber dejado de lado su vida profesional: "Le pidió que deje de trabajar para cuidar a sus hijas", confesaron los periodistas en el piso, según lo que la entrevistada contó minutos previos al aire.

El romance de Cinthia Fernández y Roberto Castillo genera polémica

Castillo no está dispuesto a quedar mal en su rol de padre: "Yo tengo teléfono, soy un papá responsable, y sé lo que gastan mis hijas. Si la doctora, en vez de llamar a la televisión, me hubiera llamado a mí, no hubiese tenido que esperar una resolución judicial.", salió a declarar.

Por último, Daniela Vera Fontana contestó a la duda de los periodistas sobre por qué no pudo terminar su relación con Roberto Castillo : "Porque me subestimó todo el tiempo, él quería el control sobre mí aun estando separada". Según relató, el padre de su hija ejerce manipulación sobre ella a través del dinero, ya que la mantiene hasta que encuentre un nuevo trabajo.