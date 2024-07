Marcelo Tinelli la quiere toda para él, pero América no le cumplirá el capricho: lo reemplazan en menos de un minuto

Desde que se hizo de público conocimiento el exagerado monto que cobra Marcelo Tinelli y la cantidad de empleados a los que debe sus sueldos, América TV se colocó en el ojo de la tormenta. Nuevas disputas de horarios y ¿proyectos que limpian al empresario?

En Radio 10, el periodista Nacho Rodríguez comenzó advirtiendo que tenía una bomba para tirar. Al minuto llevó a la mesa la novedad con la que se especuló en los últimos días: ¿Vuelve el Cantando por un Sueño?

Marcelo Tinelli fuera del proyecto de América Tv

El periodista de Radio 10 afirmó que el proyecto se lanzará nuevamente en la pantalla chica, pero con algunos cambios: " Vuelve pero con producción de América, no de La Flia ", comenzó relatando. Además, advirtió que solo saldrá al aire tres días a la semana, cuando en anteriores ediciones era cuatro días de transmisión.

Aunque el formato es de interés para el canal, no así el Tinelli, ya que según las palabras de Rodríguez, el conductor habría denominado al Cantando como un "producto muy barato para mí". Disociado de la realidad, el dirigente deportivo todavía se ubica por lo alto en la conducción, sin embargo América ya tendría su reemplazo.

Ángel De Brito y Mariano Iudica son las dos opciones para sacar a Marcelo Tinelli del juego

Por el momento, hay dos posibles candidatos para tomar la posta del programa. Por un lado, Ángel De Brito, que ya lo habría hecho en una oportunidad junto a Laurita Fernández. Además, el periodista es conocedor del formato, ya que fue muchos años jurado. Por otro lado, el nombre de Mariano Iudica resonó con fuerza entre las posibilidades. Este último tiene experiencia en el rubro, con su paso por la conducción de Laten Argentinos, Soñando por Cantar y Laten Corazones.

Si no la tiene él no la tiene nadie. Tinelli sacó del medio a su productora por lo que este año el Cantando será una versión lowcost, y es que compartirá estudio con Intrusos. En cuanto a los participantes se buscan principiantes en los medios, entre ellos los ex Gran Hermano, al mismo tiempo que los jurados serían figuras que no cobren un alto porcentaje.