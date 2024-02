De Brito trató a Nancy Pazos de "mitómana" y Yanina desbarrancó: "Es K porque odia la pij... del marido"

La guerra entre Ángel de Brito y Nancy Pazos sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la periodista recordara su mala experiencia al trabajar con el conductor de LAM y alguna de las "angelitas" del ciclo que hoy se emite por la pantalla de América TV. "Yo la pasé muy mal en LAM, eso es cierto... Me di cuenta cuando me fui. Creo que básicamente el que generaba ese clima era el conductor", contó Nancy, al ser consultada sobre si sus ex compañeros tiene algo en su contra.

Yanina Latorre y Nancy Pazos juntas en el Bailando.

Sin pelos en la lengua, la conductora de Radio 10 remarcó que estuvo "dos o tres años" en el programa de De Brito y remarcó: "Y muy poco tiempo después de estar, me salí del chat porque era vicioso realmente". Lo cierto es que el periodista de espectáculos no se la dejó pasar y a través de las redes sociales la tildó de "mitómana". "Nancy mitómana: estuviste 20 meses, tus compañeras de LAM, todas, te detestaron. Por eso te sacamos", le advirtió el jurado del Bailando.

Y le aclaró: "Te pasa lo mismo en Telefe, 9 años después. Sos vos el problemita". La mala onda entre Ángel de Brito y Nancy Pazos ya era algo conocido en el mundo del espectáculo. Tras su paso por LAM, cuando el programa se emitía en El Trece, la panelista se fue dejando un tendal de enemigas que antes habían sido sus compañeras de trabajo como Yanina Latorre, Andrea Taboada, Cinthia Fernández y varias otras más. Con el tiempo, el conductor también se colocó como "enemigo" de Nancy.

Si bien ambos supieron mantener una relación cordial mientras convivían bajo la misma señal y el mismo programa, todo eso cambió en noviembre del 2017, cuando el conductor de LAM sorprendía al anunciar que el ciclo -por entonces en El Trece- se sometía a un drástico cambio para el inicio del 2018. De esta manera, después de dos años como panelista de LAM, Pazos dejaba su lugar al lado del conductor.

De Brito le respondió a Pazos.

Y si bien aclararon que no renunció, la periodista no había recibido el visto bueno de parte del conductor (y de sus ex compañeras) para su continuidad. "Te rajé por pésima compañera. No dejaste nada", fueron las lapidarias palabras que le dedicó el periodista a su ex compañera el año pasado. Y si hay alguien que disfrutó aquel despido fue Yanina Latorre, quien se rió de que echaran a su eterna rival en su cara, el último día de Nancy al aire en LAM.

En aquella oportunidad, en medio de un acalorado debate y ante un comentario del conductor del programa, Yanina había arremetido contra su por entonces compañera y sin dudarlo disparó: "Por suerte a una le queda poca vida...". Ante las burlas de la mujer de Diego Latorre, Nancy decidió responderle con suma acidez y dejando en claro que la falta de trabajo no es motivo de burla. "Me quedo sin trabajo en dos días. ¿Te gusta? Lo estás echando a rodar. Es laburo...", contestó Pazos.

De Brito y Pazos durante la época de la panelista en LAM

Los años pasaron y la relación entre ambas panelistas empeoró. Incluso, la ex de Diego Santilli acusó en su momento a Yanina de "sacar" del programa de De Brito a todas las panelistas que le hagan "sombra". Lo cierto es que tras los últimos dichos de Nancy sobre LAM y De Brito, Yanina la defenestró y elaboró una teoría sobren porqué la panelista de A la Barbarossa es afín al kirchnerismo. "Nancy Pazos diciendo que garchó anoche... ¡Aunque no garche te va a decir que lo hizo! Porque ella es muy sexual...", dijo la angelita al aire, irónica, desde su programa en Radio El Observador y advirtió: "La estética de Nancy Pazos no es una estética fácil".

Pazos y sus ex compañeras en LAM

Finalmente, ante la atónita mirada de Pía Shaw, de visita en el estudio. Yanina concluyó: "Ella era re del PRO, juró que lo iba a hacer al ex marido presidente y devino en kirchnerista por odio a la pij...del ex marido, porque no es que lo piense, o porque tenga una cultura peroncha de hace años. ¡Ella era del PRO!. Ella había dejado el periodismo porque se iba a dedicar a hacerle la campaña política a Santilli. El tipo la termina dejando y por eso ella vuelve a los medios. Ella va boyando según le conviene".