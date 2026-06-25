De Catherine Fulop y Ricardo Montaner a Tini Stoessel: los famosos que se solidarizaron con Venezuela

Los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela en las últimas horas no solo dejaron un saldo trágico de al menos 164 muertos y cerca de mil heridos, sino que también despertaron una enorme ola de solidaridad dentro y fuera del país. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros, reconocidas figuras venezolanas utilizaron sus redes sociales para pedir ayuda, difundir información y acompañar a quienes atraviesan una de las peores tragedias de las últimas décadas.

Los dos movimientos sísmicos se produjeron con apenas 40 segundos de diferencia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo llegó a 7,5, ambos con epicentro en la misma región.

Terremotos en Venezuela

Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo de artistas y músicos venezolanos, muchos de ellos radicados en el exterior pero con familiares y amigos afectados por el desastre.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien compartió un sentido mensaje a través de su cuenta de X: "Dios mío, Venezuela... Padre, protege a tu pueblo", escribió el cantante, visiblemente conmovido por la situación. Sus hijos, Mau y Ricky, también se sumaron a las muestras de solidaridad y expresaron: "Orando por nuestro país y nuestra gente".

Ricardo Montaner se expresó tras los derrumbes en Venezuela

Quien además decidió poner sus redes sociales al servicio de la comunidad fue Carlos Baute. El artista invitó a sus millones de seguidores a utilizar sus plataformas para localizar personas y difundir pedidos de ayuda. "Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza. Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad, por favor comenten y monto en historias ", publicó.

Otra de las voces que rápidamente reaccionó fue Catherine Fulop. La actriz, que nunca ocultó su orgullo por sus raíces venezolanas, compartió en sus historias de Instagram un video de los derrumbes y la destrucción con la frase: "Oremos por Venezuela". Sin embargo, no se quedó solo en el mensaje de aliento.

Catherine Fulop puso sus redes a disposición para los venezolanos

Horas más tarde anunció que pondría sus redes sociales al servicio de quienes buscaran familiares o necesitaran asistencia: "Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre ot ros", escribió sobre un fondo rojo, convirtiendo su cuenta en una herramienta para difundir información urgente entre sus millones de seguidores.

También Danny Ocean apeló a la solidaridad colectiva. A través de una publicación en Instagram convocó tanto a quienes necesitaban ayuda como a quienes estaban dispuestos a colaborar en las zonas afectadas.

Publicación de Carlos Baute tras los derrumbes

"Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar, a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios. Esta publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito. Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza", escribió el cantante.

Al mensaje de Danny se sumó Tini Stoessel: "Mi corazón con ustedes Venezuela", escribió en sus historias.

se sumó a los mensajes de apoyo para Venezuela

Mientras tanto, los organismos de Protección Civil y las autoridades venezolanas mantienen un amplio operativo en las localidades cercanas al epicentro, especialmente en el estado Carabobo, donde continúan evaluando los daños estructurales y buscando sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

En paralelo, la comunidad artística internacional sigue de cerca la evolución de la tragedia y continúa utilizando sus plataformas para difundir información, promover campañas solidarias y acompañar a las miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre.