Dos terremotos sacudieron Venezuela y hay alerta de tsunamis en parte del Caribe

Dos fuertes terremotos golpearon a Venezuela, se sintieron en Caracas y llegaron hasta la limítrofe Colombia, durante la tarde de este miércoles. Todavía no hay reportes precisos en relación a posibles heridos o fallecidos, aunque los videos que aparecen en las redes sociales exponen que sí existen. A su vez, rige una alerta por posibles tsunamis en parte de la zona del Caribe. Ambos sismos se registraron a 10 kilómetros de profundidad en la región de Morón, a 200 kilómetros de la ciudad capital.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), ambos movimientos de placas tectónicas tuvieron lugar en el mismo sitio y con segundos de diferencia. El primero registró una magnitud de 7,2 en la escala de Richter, mientras que el segundo fue algo superior, ya que alcanzó una magnitud de 7,5.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ya se pronunció alrededor de la catástrofe que dejó algunos distritos de Caracas sin luz eléctrica y aseguró la llegada de equipos de emergencia a disposición de las zonas más complicadas. "Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes", sostuvo antes de que se conociera con detalle la magnitud.

"La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico", expuso el funcionario. "Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado", describió, mientras que expuso que ya se movilizaron a los trabajadores de rescates a esas zonas.

Los derrumbes en Caracas se multiplicaron tras los dos terremotos que golpearon a Venezuela y el Caribe.

De acuerdo a lo registrado en redes sociales, donde los videos de los temblores abundaron, en Colombia también se sintió el impacto de los sismos, aunque no con el nivel de destrozos que golpearon a Venezuela. A su vez, por el alerta de tsunami toda la región está expectante de un posible desenlace peor que el actual. Aunque también es cierto que este tipo de operativos es de carácter preventivo por lo que no hay confirmaciones aún de posibles olas gigantes.

En ese sentido, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar difundir información no verificada mientras continúan las evaluaciones, a la espera de que en las próximas horas haya precisiones al respecto, para poder abocarse de lleno a las actividades de reconstrucción.