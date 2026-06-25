Venezuela amaneció destruida: ascienden a 164 muertos y más de 1000 heridos tras los dos terremotos

El miércoles 24 de junio de 2026 será recordado como uno de los días más trágicos en la historia reciente de Venezuela. Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, azotaron el centro del país, dejando un saldo de al menos 164 muertos, más de 1000 heridos, según las estimaciones oficiales.

El primer temblor, con una magnitud de 7,2, ocurrió a las 18:04 hora local (22:04 GMT) y tuvo su epicentro a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas y ,apenas unos minutos después, un segundo sismo aún más poderoso, de magnitud 7,5, sacudió la región a solo 45 kilómetros del epicentro inicial.

Terremotos en Venezuela

La tragedia no terminó ahí: una veintena de réplicas menores se registraron en las horas siguientes, según el informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). La institución calificó el evento como una "catástrofe que debería tener una magnitud considerable".

En palabras del ministro de Interior, Diosdado Cabello, "todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes". El funcionario también señaló que las zonas más afectadas incluyen el este de Caracas, específicamente áreas como Los Palos Grandes y Altamira: "La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico", declaró Cabello. "Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado".

❗️ El ministro venezolano Diosdado Cabello reporta "situaciones muy alarmantes" tras el sismo



🇻🇪📞 Diosdado Cabello, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, dijo que hay "varias zonas complicadas" y "situaciones muy alarmantes" en Caracas y otras... pic.twitter.com/kfEXQYyTql — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 25, 2026

Además, explicó: "Estamos actuando de acuerdo a lo que establece la norma y los protocolos para activar los rescates y la ayuda. Hay que tener mucho cuidado con los niños y las personas de la tercera edad", dijo Cabello y advirtió sobre las réplicas que podrían verse en las próximas horas.

Las labores de rescate comenzaron inmediatamente después del primer sismo, pero se vieron dificultadas por cortes en los suministros básicos como electricidad, agua y gas en Caracas y el estado de La Guaira. Además, la caída de la noche y una leve lluvia complicaron aún más la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado al sector privado para que colabore con maquinaria pesada en los esfuerzos de rescate y explicó cómo serán los próximos días: "No habrá clases en los siguientes días de esta semana. Activamos la red de salud pública del país para la atención de los heridos en un momento de mayor sensibilidad para la población. Para los que sufrieron la pérdida de algún familiar, extendemos nuestras condolencias".

Venezuela: un país golpeado por los sismos

La geografía venezolana está marcada por su ubicación sobre el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, lo que convierte al país en una zona altamente sísmica. A lo largo del último siglo, Venezuela ha enfrentado varios terremotos devastadores:

29 de octubre de 190. Un terremoto de magnitud 7,7 frente a las costas noreste de Caracas causó "daños considerables", según el USGS.

17 de enero de 1929. Un sismo de magnitud 6,9 generó un tsunami que destruyó la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, dejando un saldo trágico de 800 fallecidos.

3 de agosto de 1950. Un terremoto de magnitud 6,8 azotó El Tocuyo, en el estado Lara, causando un centenar de muertos y destruyendo casi por completo la población.

29 de julio de 1967. Uno de los terremotos más mortales en la historia reciente del país ocurrió cerca de Caracas con una magnitud de 6,6. Este evento dejó 245 muertos, miles de heridos y enormes daños materiales.

9 de julio de 1997. Un terremoto de magnitud 6,9 afectó especialmente Cumaná y Cariaco en el estado Sucre. Hubo 73 muertos, alrededor de 500 heridos y más de 3.000 damnificados.

Noviembre de 2015. Dos sismos consecutivos en Mérida, ambos con magnitudes de 5,1, dejaron dos fallecidos.

21 de agosto de 2018. Un sismo intenso sacudió varios estados del país y provocó daños materiales significativos en edificios en Caracas y el este del país.

Septiembre de 2025. Un enjambre sísmico con más de 189 eventos afectó principalmente al estado Zulia, causando daños en viviendas e infraestructuras.

Terremotos en Venezuela

Ante la magnitud del desastre, equipos internacionales y personal proveniente de otros estados venezolanos se han movilizado para colaborar en las labores humanitarias. Además, las Naciones Unidas ofrecieron asistencia para atender la emergencia. El impacto del doble terremoto no se limitó a Venezuela; también fue percibido en regiones cercanas de Colombia, donde los habitantes reportaron movimientos leves pero notorios.

En momentos como este, las palabras del ministro Diosdado Cabello resuenan con fuerza: "Organismos de rescate y seguridad fueron movilizados de inmediato para atender la emergencia". Sin embargo, el desafío más grande será reconstruir no solo los edificios derrumbados sino también el espíritu colectivo del pueblo venezolano.