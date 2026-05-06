De fan de Camp Rock a estrella invitada: la noche mágica en la que Tini Stoessel cumplió su sueño junto a los Jonas Brothers

Hay momentos que parecen escritos por un fanático adolescente imaginando escenarios imposibles. Y después están noches como la que vivió Tini Stoessel este martes en el Movistar Arena: la artista que alguna vez llenó las paredes de su habitación con pósters de los Jonas Brothers terminó arriba del escenario junto a ellos, cantando uno de los himnos más recordados de Disney frente a miles de personas. Después de varios días cargados de rumores, indirectas en redes sociales y teorías de los fans, finalmente se confirmó lo que muchos soñaban: Tini fue la invitada especial del primer show de los hermanos en Argentina. Y no apareció para una participación cualquiera.

Tras los primeros minutos del recital, Nick, Joe y Kevin sorprendieron al público al presentar a la cantante argentina. El estadio explotó en gritos cuando, a través de un viejo video de la propia Tini, comenzó a sonar "This Is Me", la canción que Demi Lovato y Joe Jonas inmortalizaron en 2008 en Camp Rock. Para toda una generación criada entre Disney Channel, Camp Rock representó mucho más que una película: fue un fenómeno emocional a la altura de High School Musical que marcó adolescencias enteras. Y ver a Tini -otra gran figura nacida del universo Disney- interpretando esa canción junto a Joe Jonas terminó de cerrar un círculo perfecto para miles de fans.

La emoción dentro del Movistar Arena fue inmediata. Muchos cantaron entre lágrimas, otros grabaron el momento con incredulidad y las redes sociales se inundaron de videos, mensajes y recuerdos de aquella época dorada de Disney. Pero la sorpresa no terminó ahí. Después de compartir escenario con los Jonas Brothers, Tini también interpretó "Cupido", uno de los éxitos más importantes de su carrera reciente. La conexión entre los artistas fue evidente y terminó de confirmar algo que los fanáticos venían sospechando desde hacía tiempo: el vínculo entre ellos no era solamente una estrategia de promoción.

De hecho, horas antes del recital, los hermanos ya habían empezado a alimentar la expectativa. Mientras viajaban rumbo al estadio, subieron una historia escuchando una canción de Tini de fondo. El gesto encendió las alarmas de inmediato. Y poco después apareció otro guiño que terminó de disparar la locura colectiva: un video de Joe Jonas hablando misteriosamente sobre la invitada sorpresa del show. "Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (se escucha un sonido de piiiip)...ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica", había aclarado.

Tini cantó junto a los Jonas Brothers

Y adelantó: "Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes". La relación entre Tini y los Jonas Brothers viene creciendo desde hace tiempo. Meses atrás, durante una entrevista con Telemundo, los músicos estadounidenses hablaron sobre los artistas latinoamericanos con quienes les gustaría colaborar. "Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica", aseguró Joe Jonas, mientras Kevin agregó que existían "muchísimos" artistas de la región con los que soñaban trabajar.

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La respuesta de Tini no tardó en llegar. En una entrevista con Radio Disney, la cantante reconoció que escuchar esas palabras había sido "increíble" y confesó que compartir una canción con ellos sería cumplir un sueño. Y ese sueño, finalmente, ocurrió. La historia tiene además un peso simbólico especial. Tanto Tini como los Jonas Brothers construyeron carreras globales desde el universo Disney: ellos conquistaron el mundo con discos y películas como Camp Rock, mientras ella se transformó en una estrella internacional gracias a Violetta. Por eso, el encuentro en Buenos Aires fue el choque emocional entre dos mundos que crecieron en paralelo y marcaron a millones.