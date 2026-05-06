Hallaron a un hombre apuñalado y ensangrentado en el subsuelo de su casa: detuvieron a su esposo

Un estremecedor caso de violencia sacude a la provincia de Mendoza. La Justicia investiga un presunto intento de homicidio agravado ocurrido en el departamento de Guaymallén, donde un hombre de 44 años fue encontrado gravemente herido, desnudo y rodeado de sangre en el subsuelo de su vivienda. Por el hecho quedó detenido su esposo, Armando Manuel P., de 66 años, quien intentó explicar lo sucedido con un relato que rápidamente despertó dudas entre los investigadores.

Hallaron a un hombre apuñalado y ensangrentado en el subsuelo de su casa

Todo comenzó el sábado pasado, poco después del mediodía, cuando el propio acusado llamó al 911 para pedir asistencia médica para su pareja, identificada como D. A. S., quien padece esquizofrenia. Según la primera versión brindada por Armando Manuel P., ambos habían mantenido una fuerte discusión días antes y, tras ese episodio, decidió encerrarse en una habitación de la casa ubicada sobre la calle Mathus Hoyos al 1800.

El hombre aseguró que permaneció aislado durante casi tres días y que recién al salir encontró a su esposo gravemente herido. También sostuvo que la víctima había dejado de tomar la medicación psiquiátrica y que atravesaba un brote psicótico. Según declaró, durante ese supuesto encierro escuchó gritos, golpes y ruidos provenientes del subsuelo, sonidos que atribuyó a posibles autolesiones. Pero cuando la Policía ingresó al domicilio, el escenario que encontró encendió todas las alarmas.

La vivienda estaba completamente revuelta, con objetos dañados y manchas de sangre en pisos y paredes. En uno de los dormitorios del subsuelo hallaron a D. A. S. desnudo, inconsciente y con múltiples heridas punzocortantes en el cráneo, glúteos y piernas, además de diversos traumatismos en distintas partes del cuerpo. La brutalidad de la escena provocó una inmediata intervención de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta. q

Hallaron a un hombre apuñalado y ensangrentado en el subsuelo de su casa

La fuincionaria ordenó la detención e imputación de Armando Manuel P. por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Mientras la víctima era trasladada de urgencia al Hospital Del Carmen, donde permanece internada en estado estable pero todavía inconsciente, los peritos comenzaron a trabajar contrarreloj dentro de la propiedad. Participaron efectivos de la Comisaría 57ª, la División Homicidios y Policía Científica, que recolectó muestras y preservó las manos del acusado para realizar peritajes forenses considerados fundamentales para la causa. Con el correr de las horas, la situación judicial del detenido comenzó a complicarse aún más.

Uno de los puntos que debilitó su versión fueron los informes psicológicos incorporados al expediente. Según concluyeron los especialistas, Armando Manuel P. comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos al momento del hecho. Para la Fiscalía, esta evaluación derrumbó la hipótesis del aislamiento por miedo y fortaleció la sospecha de un intento de encubrimiento tras una violenta pelea. Además, la reconstrucción de la relación de pareja reveló un trasfondo inquietante: existían antecedentes de violencia doméstica y conflictos previos dentro de la vivienda.

De acuerdo con los investigadores, ya se habían registrado intervenciones policiales anteriores en ese domicilio, un dato que agravó todavía más el cuadro procesal del imputado. En ese contexto, la explicación sobre los supuestos "vasos rotos", los gritos provenientes del subsuelo y el encierro voluntario durante tres días resultó poco creíble para los funcionarios judiciales. La causa permanece bajo secreto de sumario y la investigación avanza en medio de una fuerte expectativa por la evolución médica de la víctima. Para el Ministerio Público Fiscal, la futura declaración de D. A. S. podría convertirse en la pieza clave que permita reconstruir con precisión qué ocurrió.