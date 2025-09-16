"Lo tiran para ensuciar un poco la cancha": Del Moro desmintió su salida de Telefe

Año tras año, el nombre de Santiago Del Moro se ve envuelto en rumores de una supuesta ruptura con Telefe. Sin embargo, en los últimos días, la situación se intensificó y aseguraban la salida del canal del conductor, por lo que se vio en la obligación de salir a hablar al respecto y qué mejor que hacerlo en una entrevista con LAM, en el canal competencia. En un móvil, la cara visible de los últimos Gran Hermano desmintió su mala relación con el canal de las tres pelotas: "Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años", comenzó en referencia a su deseo de seguir formando parte del reality como viene siendo en las últimas ediciones.

Santiago Del Moro habló de qué pasará con su estadía en Telefe y la conducción de Gran Hermano Generación Dorada

Quien comenzó con el rumor de la desvinculación fue Paula Varela, y Del Moro se pronunció sobre su actitud: "No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha", señaló. De este modo, sugirió que la información errónea pudo haber sido filtrada con la intención de perjudicarlo o de crear confusión en el entorno mediático.

El conductor no tiene intenciones de abandonar Telefe: "Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó", confesó.

Es cierto que en redes sociales algunos fanáticos de Gran Hermano pidieron la cabeza del conductor por su fanatismo hacia algunos participantes, sobre todo en las dos últimas temporadas. Sin embargo, las grandes cabezas del canal parecen seguir confiando en Santiago Del Moro: "Por el momento haré Gran Hermano Generación Dorada que lo vamos a oficializar el mismo día del Martín Fierro. En 15 días le ponemos fecha a GH", dijo y aclaró que acompañará el proyecto desde la gala de premiación.

Por último, Del Moro se mostró rencoroso con los nuevos formatos de comunicación: "No tengo tiempo de hacer streaming. Tengo una vida y quiero vivir. Además, todavía no es el momento", aclaró cuando le preguntaron por los próximos proyectos.