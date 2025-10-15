¿De la mano de Nicolás Occhiato?: vuelve Popstars, el reality que marcó a una generación regresa en 2026

"¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Preparáte! ¡En 2026, tu show está por comenzar! ¡Sí! ¡Vuelve Popstars por Telefe!". Con esas palabras y con It's Raining Men de Geri Halliwell sonando de fondo, Telefe anunció este martes 14 de octubre, durante el entretiempo del amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico, el regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina. El recordado Popstars -el programa que lanzó al estrellato a Bandana en 2001 y a Mambrú en 2002- volverá a la pantalla chica en 2026 con una nueva estética, una mirada actual y la misma esencia que marcó a toda una generación de jóvenes soñadores.

El navegador no soporta este contenido.

El spot mostró el rediseño del logo original y prometió un revival a la altura de su legado: "Popstars regresa a Telefe para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo." Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, todo indicaría que el conductor elegido por la emisora sería Nicolás Occhiato, figura de Luzu TV y reciente anfitrión de La Voz Argentina, quien ya se perfila como el rostro del renacer de Popstars.

Hace 25 años, Popstars se convirtió en un fenómeno cultural y televisivo. Su primera edición, "Tu show está por empezar", se estrenó en 2001 por Azul Televisión y revolucionó la pantalla al combinar el formato documental con el reality musical. De miles de aspirantes, cinco jóvenes fueron seleccionadas para formar Bandana, el grupo pop femenino que arrasó en ventas, giras y popularidad, y que se convirtió en ícono de los 2000.

Un año más tarde, en 2002, Telefe tomó la posta y produjo la versión masculina: Popstars: Tu show, de la que surgió Mambrú. El éxito fue inmediato. El primer disco del grupo se convirtió en triple platino en cuestión de semanas, mientras los cinco integrantes -Germán "Tripa" Tripel, Emanuel Ntaka, Pablo Silberberg, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo- se transformaban en ídolos de multitudes. El programa no solo descubría talentos: mostraba el proceso, el esfuerzo, las pruebas, los ensayos y la convivencia.

Telefe confirmó el regreso del icónico formato que dio vida a Bandana y Mambrú.

Su fórmula combinaba emoción, competencia y sueños cumplidos, con un jurado de renombre integrado por Afo Verde, Pablo Ramírez, Fernando López Rossi y Magalí Bachor, bajo la coordinación artística de Marcelo Iripino. Esta vez, Telefe promete una versión moderna del formato, con una mirada actual sobre la industria musical y sobre la manera de descubrir talento en la era digital. "Con una nueva mirada, una estética renovada y el mismo espíritu de siempre, Popstars regresa a Telefe para volver a vibrar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación", expresaron desde el canal.

Nicolás Occhiato sería el elegido para conducir Popstar

El casting -que será anunciado en las próximas semanas- convocará nuevamente a chicas de todo el país "que quieran bailar, cantar y brillar para cumplir el sueño de ser una estrella pop". El anuncio encendió la nostalgia entre quienes crecieron viendo el programa y siguieron a Bandana y Mambrú en su apogeo, pero también despertó la expectativa de una nueva generación que conocerá el formato por primera vez. En 2026, su escenario "donde todo puede empezar" volverá a encenderse, prometiendo nuevas voces, nuevas historias y, quizás, una nueva era de ídolos.