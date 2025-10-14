Nico Occhiato apuntó contra Telefe y reveló la verdad detrás de la polémica final de La Voz Argentina

El pasado lunes, La Voz Argentina llegó a su fin con la consagración de Nicolás Behringer, del team Luck Ra. Sin embargo, el público no quedó conforme con el cierre del ciclo y no dudó en hacerlo saber. Ante la ola de críticas, Nico Occhiato se vio obligado a pronunciarse públicamente.

Las quejas fueron muchas: los televidentes consideraron que la resolución del reality fue "apresurada" y "sin emoción". Esto se debió a que Telefe decidió grabar con anticipación las cuatro posibles finales —una por cada finalista—, por lo que el ganador recién se conoció al momento de la emisión.

Nicolás Behringer, del team Luck Ra, ganó La Voz Argentina

Con tantas grabaciones, para los usuarios de X la emoción se perdió. Y es que el grabado no se siente igual que el vivo; además remarcaron la ausencia de los clásicos papelitos al momento del anuncio del ganador. Según trascendió, el programa se extendió más de lo previsto y la producción debió optar por una final grabada, ya que los jurados tenían otros compromisos.

Debido al inminente estreno de MasterChef, La Voz Argentina también se quedó sin minutos de aire, y no se revelaron los puestos del resto de los participantes. En este contexto, Occhiato habló del tema en su programa de stream Nadie Dice Nada: "Nunca es así el final de La Voz. Lo que pasó es que el canal, Telefe, tenía la necesidad de que el ciclo se estire un mes más" , explicó, responsabilizando a las altas cabezas de la empresa.

"El problema fue que las agendas de todos los jurados no coincidían para hacer una final en vivo", agregó, detallando que Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! se encontraban en distintos compromisos laborales. Incluso él mismo no estaba en Buenos Aires, ya que se encontraba en Tucumán presentando la versión teatral de Nadie Dice Nada.

Finalmente, Nico Occhiato fue contundente: "La final debería haber sido hace un mes", insistió. "Lo cuento así para que se entienda por qué tal vez se sintió poca emoción en algo que fue un laburo enorme. Pero se grabó varias veces", concluyó, dejando una crítica que resonó fuerte en La Voz Argentina.