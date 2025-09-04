El ego de Icardi contra el mundo: periodistas comprados, haters invisibles y Wanda Nara omnipresente

Desde el comienzo del WandaGate, Mauro Icardi insiste con la teoría conspirativa de que su ex, Wanda Nara, paga a ciertos periodistas para destrozar su imagen. Lo que también quedó claro desde el minuto uno es que la batalla central pasa por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. Mientras el futbolista quiere arrastrarlas de vuelta a Turquía, donde vivieron antes de la separación, la Bad Bitch defiende que el centro de vida de las nenas está en Argentina: ahí tienen a su familia, a sus amigas y una vida que el delantero parece ignorar.

Lo último que trascendió es que las abogadas del deportista preparan un pedido de recusación contra el juez Hagopian, según informó el periodista Gustavo Méndez; eso significa que buscan apartar al magistrado del caso alegando falta de imparcialidad. O sea: patear el tablero para ver si ligan un fallo más cómodo.

Mauro Icardi sigue firme en la pelea por conseguir que sus hijas vivan en Turquía

Pero mientras la Justicia sigue su curso, Icardi no pierde el tiempo y en vez de entrenar o disfrutar un día de sol con su novia, la China Suárez, se dedica a hacer posteos kilométricos en redes sociales: "Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? ¿El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa? ¿Qué casualidad que ciertos 'periodistas' hicieron silencio absoluto? ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra?".

Y siguió, con tono de víctima profesional: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre".

El extenso y vacío descargo de Mauro Icardi

Por supuesto, no podía faltar la parte épica de su discurso: "Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas soy auténtico. A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a su edad, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras".

Pero claro, para no quedar como que piensa todo el día en Wanda Nara, acto seguido subió un video de la China bailando relajada. De tal palo, tal astilla: hace unos días la actriz había compartido una foto donde se le marcaba el bulto a Icardi para escapar de los rumores de "manicero", y ahora él la expone a ella con un video donde se le notan sus partes íntimas: "Buenas tardes haters", escribió como broche de oro.

"Buenas tardes haters": Icardi presumió a la China Suárez pero siempre preocupado por alguien más

Y acá la pregunta seria: ¿esos haters de los que habla Mauro Icardi realmente existen o solo habitan en su ego inflado? Porque la misma persona que asegura no querer saber nada con la farándula es la que, a la primera de cambio, escribe un testamento en Instagram para asegurarse de que su nombre vuelva a aparecer en todos los medios.