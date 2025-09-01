De México a Turquía: el inesperado duelo de capitanas entre Wanda Nara y la China Suárez

01 Septiembre de 2025 14:05
Wanda Nara se encuentra en México filmando la segunda temporada de Love Is Blind. En los ratos libres, aprovecha para relajarse y divertirse junto a su equipo de trabajo, que además son sus amigos más cercanos. Sin embargo, no todo fue celebración, ya que en redes sociales recibió una lluvia de críticas.
La empresaria compartió videos en compañía de Natt Córdoba —su amiga íntima y encargada de manejarle las redes—, Kennys Palacios —su histórico amigo y maquillador— y Hair Malambo, responsable de su peinado.
Entre imágenes del set, Wanda también publicó un paseo en barco: "La capitana Wanda Nara", escribió Kennys en una historia donde la conductora aparece manejando la embarcación, bastante más precaria de lo que suele mostrar en sus viajes. En otro registro, sus acompañantes flotan en medio del mar mientras ella bromea desde el barco: "Dejando a mi team en el mar".
La tarde en altamar no pasó desapercibida; usuarios de X cuestionaron que Wanda pasara de los yates de lujo a un barco más modesto: "De jet privado y yates de lujo a barco pesquero con amigos. La recesión también llegó al Wanda Nara Tour", comentó un internauta.
Sin embargo, también hubo defensores de primera línea: "Decime que nunca fuiste al Caribe sin decirme" o "Che, un día vas a salir al mundo y vas a entender. En las playas donde no hay muelles, esos son los botes que alquilan a los turistas", respondieron otros usuarios, recordando además la flota de autos de alta gama y los yates que la mediática tiene a su nombre en Europa.
Por otro lado, varios cibernautas advirtieron cierta coincidencia con Mauro Icardi. Mientras a Wanda sus amigos la llaman "capitana", semanas atrás el futbolista había posteado una foto de la China Suárez con la frase: "Mi capitana", a bordo de un lujoso yate en Turquía.
Charlotte Caniggia, sin filtro contra Wanda
A las críticas se sumó Charlotte Caniggia. En una nueva emisión de Qué Tupé, el ciclo de stream propuso adivinar quién había dicho la frase "Nunca hay que dejar nada por un hombre". Al revelarse que la autora era Wanda, la hija de Mariana Nannis no dudó en marcar su postura: "Bueno, dejó todo esa mujer. Dejó todo por dos hombres. Toda su juventud se la dejó a dos hombres" —disparó. Y agregó, tajante: "Prácticamente ahora está trabajando. No laburó nunca, Wanda, ¡dejó todo!".