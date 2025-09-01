En medio de rumores y separación, Gimena Accardi se despidió de la obra dirigida por Nico Vázquez

Sin dudas, para Gimena Accardi estos son tiempos de cerrar ciclos. Mientras disfruta de su presente en el stream de Olga, otras puertas se cierran y generan nostalgia con rumores.

La actriz no sólo se divorció de Nico Vázquez tras 18 años de relación, sino que además se despidió de la exitosa obra En otras palabras, dirigida por él, que protagonizó junto a Andrés Gil y que mantuvo entradas agotadas durante meses.

La obra En Otras Palabras, protagonizada por Accardi y Andrés Gil, llegó a su fin

La última función se realizó en la provincia de San Juan. Desde la cuenta oficial de la obra compartieron un mensaje de despedida: "Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, al público, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio con esta obra. Gracias".

En los comentarios, Vázquez expresó: "Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor". Por su parte, Gil escribió: "Inolvidable, gracias equipo", mientras que Accardi no quiso quedar afuera: " Sigo llorando... Gracias ".

Nico Vázquez emocionado por el final de la obra que dirige, pero ausente en el festejo del equipo

En su cuenta personal, la actriz compartió un video con fragmentos de la última función, sus palabras de agradecimiento al público y también imágenes de la fiesta de cierre junto a todo el equipo. Lo que más llamó la atención fue la ausencia de Vázquez en esa celebración: hubo cena, baile y show, pero sin la presencia del director.

Aunque fuentes cercanas aseguraron que la fecha de finalización estaba pautada desde hace tiempo, las malas lenguas no tardaron en aparecer: algunos señalan que la separación de Accardi y Nico precipitó el cierre, e incluso vincularon a Andrés Gil como tercero en discordia. A esto se suma la especulación de que Nicolás Vázquez se ausentó para evitar coincidir con los protagonistas, aunque también se habló de compromisos laborales con su otra obra, Rocky. Así, entre nostalgia, rumores y un recorrido exitoso, Gimena Accardi cierra otra etapa de su vida y se enfrenta a una nueva despedida.