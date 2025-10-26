De Mirtha luciendo los colores de la patria a las selfies de Lizy Tagliani y Carmen Barbieri: los famosos también votaron

En una jornada electoral marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel, las estrellas del espectáculo volvieron a decir presente. Desde temprano, las escuelas porteñas y bonaerenses se llenaron de flashes, risas y mensajes de compromiso democrático. No faltaron los looks patrios, las selfies ni las declaraciones emotivas: la farándula cumplió con su deber cívico. La gran protagonista del día fue, sin dudas, Mirtha Legrand, quien cerca del mediodía llegó puntual a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en Palermo. Elegante, vestida "con los colores de la patria" y visiblemente emocionada, la diva de los almuerzos confesó: "Voto con ilusión".

Y agregó: "Estoy contenta de venir, me dan ganas de llorar, pero de alegría". Luego, entre risas, chicaneó sobre el rating de su programa del sábado: "Además, ayer hice un rating buenísimo". Fiel a su historia, Mirtha recordó que "la primera vez que voté fue hace muchísimo" y deseó "que siempre haya libertad en la Argentina para votar". El regreso de Mirtha a las urnas tuvo además un valor simbólico: en los comicios anteriores no había podido asistir, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

La publicación de Pepito Cibrian

Esta vez, su presencia fue una postal de emoción y continuidad democrática. Entre los primeros famosos en cumplir con el voto estuvo Lizy Tagliani luciendo un saco azul elegante, quien a pura sonrisa y humor, mostró el momento en sus redes junto a su equipo de El fin del mundo. También Flor de la V acudió acompañada de su esposo, Pablo Goycochea. Juntos posaron abrazados y sonrientes, dejando una de las imágenes más tiernas de la jornada. "Amo la democracia, amo las elecciones", dijo.

En tanto, Pamela David vivió un pequeño blooper electoral: olvidó su DNI y tuvo que volver a su casa acompañada de Daniel Vila. Con humor, la conductora contó que "fue una jornada con doble viaje, pero con la misma alegría". Cristina Pérez también dio el presente en Puerto Madero, en la sede de la Universidad Católica Argentina. Fiel a su estilo sobrio, lució un traje sastrero marrón y compartió su foto posvoto.

Otros optaron por el humor. Jorge Rial, desde su auto, publicó una selfie mordiendo el comprobante de voto con la frase "con el voto entre los dientes", en su clásico tono irónico. Mientras tanto, Graciela Alfano, recién recuperada del herpes zóster, afirmó también dijo presente. La lista de celebridades siguió sumando nombres: Yanina Latorre se fotografió introduciendo la boleta única en la urna; Lalo Mir publicó una selfie y Marcela Tinayre, hija de Mirtha, cumplió con su deber en otro colegio de la ciudad, vestida con una camisola estampada y lentes oscuros. El ambiente teatral también tuvo sus representantes. Pepe Cibrián Campoy posó con una gran sonrisa y el hashtag #YoYaVoté, mientras que Carlos Rottemberg fue captado por las cámaras en plena emisión de su voto.

El posteo de Mariano Martínez

El compromiso se extendió a varias generaciones. Sergio Lapegüe votó junto a su hija Mica, y ambos compartieron una selfie familiar con la frase: "Votar juntos, una tradición que emociona". En tanto, Mica Viciconte asistió con su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero, y escribió: "Votamos ya". Las redes sociales también fueron escenario de civismo: Barby Franco mostró su DNI y comprobante de voto con el sticker "VOTÁ", Mariano Martínez compartió su constancia con un corazón en llamas y Andrea Bursten posó con un elegante mono blanco, transmitiendo "orgullo y compromiso ciudadano".

Yanina Latorre también votó

El toque de humor lo puso Martín Garabal, quien publicó una foto con el texto "Bevoté", jugando con su estilo característico. Mario Massaccesi, por su parte, dejó un mensaje inspirador: "El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico".