¿Wanda Nara presidenta de mesa en las elecciones? Las redes estallaron y una prueba la desmiente

Entre las grabaciones de Masterchef, las publicidades en redes sociales, canciones de su autoría y una madre a todo terreno, Wanda Nara no deja de sorprender con todo lo que puede hacer. En este contexto, anunció que tendrá un rol importante en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

En sus historias de Instagram, la conductora anunció que será presidenta de mesa. Con una foto en la que se veía el papel donde la notificaban confirmó: " Este domingo, a cumplir con el deber cívico ".

Wanda Nara confirma que cumplirá con el deber cívico el día domingo 26 de octubre

Aunque por un tema de seguridad Wanda tachó todos los datos personales, en el papel se ve el apellido Nara y se lee: "Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones".

Como todo lo que hace la Bad Bitch, esto no pasó desapercibido. En redes sociales reaccionaron con diferentes memes: "Si algo le faltaba para consagrarse como ícono era estar como presidenta de mesa en las elecciones" o "La verdad el guionista de Argentina es un capo", fueron algunos comentarios. Así como hay quienes creen que es una mentira inventada por la influencer: "Lamento comunicarles que es falso. Me llamaron para presidenta de mesa y ese no es el telegrama que te manda la secretaria electoral".

Usuaria de X desmiente a Wanda Nara

Ser presidente de mesa implica un compromiso que va mucho más allá de estar presente y firmar documentos: la jornada comienza a las 7 de la mañana, con la apertura de la mesa, y se extiende hasta después del cierre de los comicios, incluyendo la verificación de la identidad de cada votante, garantizar que el voto se mantenga secreto, resolver posibles conflictos con la asistencia del Delegado Judicial y finalizar con el escrutinio de su propia mesa, todo mientras los fiscales partidarios observan cada movimiento, según establece la normativa de la Ciudad de Buenos Aires en el Código Electoral, Artículos 181 y 182.

Además, como recuerda la Justicia Electoral, quienes cumplen este rol reciben únicamente una compensación económica simbólica y no pueden ausentarse salvo que presenten certificados por enfermedad o impedimentos graves; de lo contrario, enfrentan multas de hasta $2.000 y la obligación de realizar trabajos comunitarios, quedando incluidos en el Registro de Infractores. Ahora bien, ¿se verá a Wanda Nara en la mesa designada o pondrá una excusa? Eso si sabrá el próximo domingo.