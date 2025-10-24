Oasis en Argentina: la sorpresa inesperada sólo para los fan antes de las dos noches mágicas en River

La espera terminó. Oasis, una de las bandas más icónicas de la historia del rock británico, anunció su regreso triunfal a latinoamérica en 2025 como parte de su gira mundial Oasis Live '25 y lo hará con dos noches inolvidables en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre.

Después de 16 años de ausencia, los hermanos Gallagher volverán a pisar tierras argentas: desde su primera visita en 1998 en el Luna Park hasta su última presentación en 2009 en River, cada show deja huellas imborrables en el inconsciente colectivo. Ahora, la banda promete revivir esa magia con dos noches que quedarán grabadas en la historia del rock.

Oasis en Argentina

La gira mundial de Oasis es un fenómeno sin precedentes desde su anuncio. Con entradas agotadas en tiempo récord en Reino Unido, Estados Unidos y Australia, la banda demuestra que su legado sigue tan vigente como siempre. Obviamente en Buenos Aires, las dos fechas ya son sold out.

El regreso coincide con el 30 aniversario de Definitely Maybe, el álbum debut que revolucionó el rock y consolidó a Oasis como leyenda. Durante las noches porteñas, los asistentes podrán disfrutar de clásicos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova, junto con sorpresas que harán vibrar el estadio.

La sorpresa inesperada tiene que ver con que Oasis inaugurará una tienda oficial para sus fanáticos en Buenos Aires. Ubicado en Alto Palermo (Av. Santa Fe 3253), el fan store abrirá sus puertas el 1 de noviembre y tendrá una colección de merchandising exclusivo con remeras, buzos, camperas y accesorios con diseños inspirados en los álbumes más emblemáticos de la banda.

Desde su primera visita, Oasis destaca la conexión única con el público argentino. Liam y Noel Gallagher ya describieron sus shows en el país como algunos de los más memorables de su trayectoria, gracias a la energía y pasión desbordante de los fans argentinos y argentinas.