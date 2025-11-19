Del adiós a la China al rumor con Wanda Nara: el combo explosivo que persigue a La Joaqui

La China Suárez estuvo de vuelta unas semanas en el país y revolucionó los medios y redes sociales. En medio de sus primeras entrevistas desde que comenzó su romance con Mauro Icardi, una nueva polémica la golpeó: La Joaqui volvió a referirse al fin de su amistad con la actriz, un vínculo que generó mucha especulación mediática por su abrupta ruptura. En una entrevista reciente con el cronista de Sálvese Quien Pueda, la cantante aclaró que su distanciamiento no fue producto de un episodio explosivo: "Nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer", dijo, aludiendo más a un alejamiento natural que a un conflicto puntual.

Cuando le preguntaron por la China Suárez, La Joaqui pidió normalizar el fin de las amistades

Ella explicó que parte del distanciamiento tiene que ver con el crecimiento personal: "Hay cosas que cuando vas creciendo en la preadultez pensás igual; cuando entrás a los treinta tal vez dejás de pensar igual", expresó.

Además, la intérprete de RKT hizo una reflexión más profunda sobre las relaciones humanas: para ella, "quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú". Dijo que no se debería forzar un vínculo cuando los valores, proyectos o pensamientos ya no coinciden: "No estamos obligados a sostener vínculos donde no tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye, por respeto a lo que fue".

Sobre los rumores de que su ruptura con Suárez fue por un hombre, La Joaqui fue clara: según ella, esas versiones surgieron después de que ya se habían distanciado. "Las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la China. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha. Y lo más sano era decir adiós", afirmó.

En su pasado de cercanía, la cantante y la China Suárez habían compartido momentos —tanto personales como profesionales—, pero con el tiempo sus caminos dejaron de coincidir y dejaron de mostrarse juntas con la frecuencia de antes; incluso se filtró que la ex Casi Ángeles le habría robado el novio a su amiga y ese fue el final de una amistad.

La Joaqui desmintió su tensión con Wanda Nara

Por otro lado, la artista también habló de los rumores de pelea con Wanda Nara: todo se dio en medio de una grabación de Masterchef donde la conductora despidió a Valentina Cervantes que decidió abandonar el reality, mientras La Joaqui se habría ido de boca con comentarios para defender a su amiga.

Ante la recurrente pregunta sobre su pelea con la Bad Bitch, La Joaqui fue contundente: "Es mentira. Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Fue muy triste que se fuera Valu porque no queríamos, pero nos llevamos re bien entre todos. No hay crisis".