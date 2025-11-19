Selfies, celos televisivos y la guerra silenciosa entre Wanda Nara y Vero Lozano por Johnny Depp

La llegada de Johnny Depp a la Argentina fue un fenómeno mediático inevitable: fans desbordando hoteles, flashes, pasillos revolucionados y alfombras improvisadas en Telefe. Pero el verdadero terremoto no fue hollywoodense, sino bien local: la foto que Wanda Nara subió antes que Vero Lozano pudiera salir al aire con la entrevista oficial. El choque se instaló tan fuerte en la interna del canal que Adrián Pallares, desde Intrusos, lo sintetizó con un tiro directo: "Está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp".

Según el programa, la conductora de Cortá por Lozano se habría enterado de la foto viral mientras terminaba de preparar la nota exclusiva, lo que provocó un visible fastidio puertas adentro. Consultada al aire sobre el escándalo, Vero fue elegante... pero filosa: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego".

La conductora aclaró que Depp fue amable con todos: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefe". El enojo no sería solo por el posteo: Vero contó que la actitud de Wanda ya venía sumando puntos negativos. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto".

Y remató: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial. Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así". A simple vista fue un encuentro casual, pero detrás habría otro capítulo de la novela eterna Wanda-Icardi. La mediática publicó la foto en Instagram junto al mensaje: "Un día casual en el canal. Johnny Depp, gracias por tus amables palabras".

Para muchos no fue casualidad: Icardi se comparó múltiples veces con Depp tras el juicio contra Amber Heard. En mayo incluso posteó una foto generada con IA junto al actor: "En un mes nos verán en un Lamborghini rosa, Johnny. I love it". Desde Intrusos sostienen que Wanda usó la foto como "mojadita de oreja" digital. Otro rumor que circuló en redes fue que el actor no sabía quién era Wanda y pensó que era empleada del canal. Lozano frenó ese chisme: "No, eso no creo. También me parece que hay que aclarar que si hubiera sido el caso, él saludó a todo el mundo y eso no está ni mejor ni peor".

Y añadió: "Porque también es como bajarle el precio a Wanda y a una chica que limpia. Todos los laburos son dignos. Claramente, él no tenía ni idea quién se le acercaba, la verdad es esa. A mí me conoce de pedo, porque nos vimos previamente, pero me podría haber pasado lo mismo y entiendo que Wanda, Evangelina Anderson y todos los chicos y chicas del canal se querían sacar fotos con él, como a mí me hubiera pasado si hubiera sido convidado de otro programa o de otra figura del canal". Lo cierto es que Vero insistió en que no se trató de celos personales, sino de prioridades profesionales: "Me pareció como feo que se pusiera en la agenda algo tan trivial".

En ese sentido, destacó que hubiese resultado "lindo priorizar ese acontecimiento y después lo otro es súper divertido". "Yo la entiendo a ella, entiendo su cabeza. Está muy bien, da contenido. Pero bueno, ya está", sentenció.