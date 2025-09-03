¿Conspiración en Telefe?: Wanda Nara apunta contra Pampita y su tropa trolls

MasterChef está próximo a comenzar y Wanda Nara no deja de ser noticia. Pero esta vez no es precisamente por la conducción del reality que promete encender las hornallas, sino por las internas que la rodean y que hasta involucran a Maxi López.

Lo cierto es que la mala relación entre la conductora y su ex marido ya quedó en el pasado. Ya sea por los viejos tiempos o por los hijos que tienen en común hoy mantienen un vínculo excelente. De hecho, trascendió que Wanda habría sido clave para la incorporación del ex futbolista al programa.

Wanda Nara habría convencido a Maxi López de estar en Masterchef

Según se supo, Nicolás Payarola —abogado de Nara— está analizando el monto ofrecido para que López se sume a MasterChef. Desde Telefe buscaban mantener en secreto la información para sorprender a la audiencia. Pero nada que gire alrededor de la empresaria logra permanecer oculto por mucho tiempo.

Entre su delicado presente judicial con Mauro Icardi y su inesperado acercamiento a Maxi López, Wanda siempre consigue estar en el centro de atención. Y en este contexto, surgió un nuevo capítulo: su supuesta bronca con Pampita.

En Puro Show, Angie Balbiani contó entre risas: "Quiero decir algo que se lo comenté a Fer (Iglesias) porque me pareció gracioso. Yo quiero creer que esto es una mentira de trolls. Pero dicen que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría quedarse con su puesto de trabajo ".

Pampita y Wanda Nara

"Pampita te manda a vos a destruirla", retrucó Pampito mientras Angie aclaraba: "Lo cuento como un chiste, porque no quiero creer que Wanda piense realmente eso...". " ¡Vos sos la troll de Pampita! ", remató su compañero, provocando las risas de todos en la mesa.

Así, las versiones indican que la tensión de Wanda Nara hacia Pampita vendría por el lado de MasterChef: la Bad Bitch estaría convencida de que su colega quiere su lugar como conductora y que por eso "manda a operar" a su amiga, Angie Balbiani.