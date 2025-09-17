Del reality a la ficción: Marcos Ginocchio y otros ex GH protagonizan una nueva serie

Pasar por la casa de Gran Hermano abre puertas al mundo artístico. Eso sí, no todos los ex participantes corren con la misma suerte y mientras Julieta Poggio presume de los trabajos mejores pagos y la adquisición de su propio departamento, hay quienes tratan de mantener su nombre en los medios. En este contexto, se trascendió el nuevo proyecto de algunos ex GH. Spoiler: Marco Ginocchio vuelve a la pantalla.

Bajo la dirección de Jorge Bechara y con el guion de Sol Levinton se estrena El Hotel de los Secretos, una nueva microhistoria producida por The Eleven Hub. Y los protagonistas serán Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra.

Los ex participantes de Gran Hermano se unen en un proyecto artístico que estrena en diciembre

El encargado de confirmar la noticia fue el ganador de la edición 2023 de Gran Hermano, quién subió una historia a su cuenta oficial de Instagram donde se veía las manos de todos.

En un primer momento, lo ex hermanitos adelantaron que trabajarán juntos pero apelaron a la intriga sobre los detalles del proyecto, adelantando sólo que estaría disponible en diciembre. Fue recién este miércoles que se conocieron los pormenores: con capítulos de apenas 1:30 minutos en formato vertical, la trama se desarrolla durante un fin de semana navideño en un lujoso hotel, donde lo que comienza como un festejo ideal pronto se convierte en un entramado de traiciones, secretos y amores del pasado que resurgen con intensidad.

Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra serán protagonistas de El Hotel de los Secretos

Marcos interpretará a Leo, Tato será Gastón, Luz encarnará a Paula y Martina dará vida a Julieta. Cada capítulo buscará atrapar al espectador desde el primer segundo con giros inesperados y un universo cargado de deseo y tensión.

Así, Marcos Ginocchio vuelve al mundo artístico tras alejarse completamente de los medios para retomar la carrera de abogacía que había dejado en standby para ingresar a Gran Hermano. Luz Tito, por su parte, ya demostró sus dotes actorales dentro de la casa, en ciertas actividades, pero también en un reciente videoclip junto a Agustín Bernasconi.