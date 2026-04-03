Del rumor al "nos conocimos": Santiago Almeyda rompió el silencio y habló del trío con Florencia Peña

El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas: lo que parece enterrado, siempre encuentra la forma de volver. Y esta vez, el protagonista inesperado fue Santiago Almeyda, quien quedó en el centro de la escena tras la viralización de una historia contada por Florencia Peña que, sin dar nombres, encendió todas las alarmas. La anécdota -un trío con un famoso y otra actriz- rápidamente encontró destinatario. Y el nombre de Almeyda no tardó en instalarse en la conversación mediática.

Pero lejos de esconderse, el ex GH decidió dar la cara en LAM, donde fue abordado sin anestesia por Ángel de Brito. "¿Vos estuviste en el trío ese que dice Flor Peña?", disparó el conductor, sin rodeos. Del otro lado, Almeyda eligió un mix de sorpresa, humor y cierta incomodidad. "A mí me sorprende cómo Florencia... lo que es el streaming, ¿no? Porque ahora ahí vale todo", respondió, dejando en claro que no esperaba que una historia de hace más de dos décadas volviera con tanta fuerza.

Pero si algo terminó de inclinar la balanza fue una frase tan breve como contundente. Sin confirmar de manera explícita, pero tampoco negarlo, soltó: "Nos conocimos". Y en ese gesto mínimo, el juego de las especulaciones pareció encontrar su punto de apoyo. Lejos de entrar en detalles escabrosos, Almeyda se mantuvo en una zona ambigua, casi elegante. "Yo a Flor la conozco de antes de Gran Hermano", explicó, reconstruyendo un vínculo que habría comenzado a través de una amiga en común, con encuentros que pasaron de un edificio a un bar, y de ahí al terreno de lo que hoy vuelve a discutirse.

Cada intento del panel por profundizar en la historia chocó contra el mismo límite. "Nos conocimos, Ángel, ya está", repitió, marcando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Sin embargo, esa misma cautela terminó jugando a favor del misterio: cuanto menos decía, más crecía la intriga. En el medio, también hubo espacio para una reflexión sobre el cambio de época. "Yo eso lo podría haber dicho hasta en la casa cuando entré y no lo conté nunca", lanzó, en referencia a su paso por el reality.

Flor Peña y Marley

Y agregó: "Nosotros no sabíamos quién nos miraba, quién no. Ahí estaba la persona realmente". Una mirada que contrapone la espontaneidad de los primeros años de la televisión con la hiperexposición calculada de la era del streaming. El clima en el estudio, lejos de tensarse, fue virando hacia la complicidad. Entre bromas y chicanas, Almeyda esquivó cada pregunta incómoda con una sonrisa. Cuando le preguntaron si el episodio había sido único o repetido, salió con ironía: "Se acordaba bien", dijo sobre Flor Peña, sin agregar mucho más. Mientras tanto, del otro lado de la historia, la actriz había aportado su propio relato días antes.

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En una charla distendida con Marley, recordó aquella etapa en la que -según sus palabras- era "muy, muy curiosa" y contó que el encuentro ocurrió en un contexto particular: el hombre en cuestión estaba por irse del país. "Estábamos contentas porque él se había ido a vivir a otro lado, muy, muy lejos. Por eso nosotros también nos atrevimos", explicó. Según reconstrucciones posteriores, todo habría sucedido a comienzos de los 2000, mucho antes de que Almeyda ingresara al reality que lo hizo conocido. De hecho, la propia Peña confesó que, al verlo en televisión tiempo después, temió que la historia saliera a la luz. "Casi me desmayo...", lanzó.