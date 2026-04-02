Diego Latorre habló sin filtro sobre su relación con Yanina Latorre: "No tenemos diálogo y es grandioso"

En medio de escándalos, rumores y viejas heridas que cada tanto vuelven a la superficie, Diego Latorre eligió el humor -y una dosis de sinceridad brutal- para describir cómo es hoy su relación con Yanina Latorre después de más de tres décadas juntos. Lo hizo durante su paso por el streaming Vorterix, en el ciclo Paren la mano, donde dejó una definición que mezcla ironía, rutina y supervivencia matrimonial: "Es grandioso", repitió más de una vez.

Lejos de la imagen explosiva que muchas veces proyectan en los medios, Latorre pintó una convivencia atravesada por agendas cruzadas y tiempos agotadores. "Me está pasando algo en la intimidad que tampoco me sucedía", arrancó, para luego explicar el motivo: el ritmo laboral de Yanina cambió todo. "Llega cansada a casa, entonces no quiere que yo la moleste, es grandioso eso", lanzó, con una mezcla de alivio y sarcasmo.

El relato fue todavía más gráfico: "Me levanto a la mañana, le quiero decir algo y me dice ´no me hables, estoy preparando el programa´. Al mediodía ya se empieza a vestir y a preparar, y a la noche llega cansada, entonces no tenemos diálogo. Es grandioso". La frase, repetida como un mantra, funciona casi como una radiografía de muchas parejas de larga data: menos intensidad, más rutina... y nuevos códigos.

En medio de la risa, Latorre dejó caer una reflexión más profunda: "Pero 30 años, ¿Sabés lo que son 30 años? Es mucho". La frase llega en un contexto donde la pareja viene de atravesar tormentas públicas, desde el recordado escándalo con Natacha Jaitt en 2017 hasta los recientes cruces mediáticos que reavivaron versiones de infidelidad. En las últimas semanas, el nombre Latorre volvió al centro de la escena por una nueva guerra mediática.

Yanina Latorre con sus hijos y Diego Latorre

Todo escaló cuando Fernanda Iglesias lanzó una frase explosiva sobre una supuesta infidelidad del exfutbolista. Pero lejos de victimizarse, Yanina redobló la apuesta con una confesión inesperada: admitió que ella también fue infiel. "Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta", dijo, y fue más allá: "Alguna vez no me debo haber portado bien... yo soy más viva que nadie". Incluso ironizó sobre el tema: "Para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él". Con los años, la relación parece haber mutado hacia un esquema menos tradicional. "No creo en la fidelidad", explicó Yanina, y también agregó: "Uno elige qué perdonar y qué no". La definición final, sin embargo, deja ver el núcleo que todavía los sostiene: "Yo elijo vivir con Diego... es mi compañero de vida, mi todo".