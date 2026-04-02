Manuela Viale, cine independiente en tiempos adversos, salud mental y construcción personal: "Hay instantes que nos marcan para siempre"

A semanas del estreno de Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista, Manuela Viale se sumerge en una conversación donde lo artístico y lo personal se cruzan sin filtros. La película -un drama atravesado por el amor, la enfermedad y las decisiones irreversibles- no solo la desafió como actriz, sino que también la obligó a mirar de frente emociones universales."La historia de ellos dos es una historia de amor atravesada por una historia oncológica, pero me parece que está contado desde un lado que no es del morbo, sino desde la historia de amor de ellos dos", explica.

Y agrega, marcando el tono del film: "No importa el tiempo, no importa la circunstancia, sino solo el amor que ellos dos se tienen". En ese punto, Viale deja en claro que el corazón de Instante no está en la tragedia, sino en el vínculo. Una elección narrativa que, según cuenta, fue central para encarar el proyecto: transmitir "ese amor genuino y lindo" por encima del golpe emocional. La película pone a sus personajes frente a situaciones extremas, sin retorno.

Y ese terreno, admite la actriz, no fue fácil de habitar. "Todos tenemos momentos e instantes que nos han marcado en el camino, por ahí no tan drásticos como es en este caso un cáncer", reflexiona. Para construir su personaje, tuvo que investigar, hablar con personas atravesadas por esa cruda y dura realidad y, sobre todo, conectar con una sensibilidad profunda: "Los seres humanos sufrimos y atravesamos las cosas como podemos".

Lejos de romantizar el dolor, Manu lo pone en perspectiva. Reconoce que siempre hay problemas más graves, pero advierte sobre una trampa habitual que suele afectar a varias personas: minimizar lo propio. "Uno no se puede estar fijando en los problemas ajenos como algo más grave que lo que uno está sucediendo, porque si no, no se puede vivir". Pero Instante, para todos sus protagonistas, no es solo una película: es también un acto de resistencia.

En un contexto donde el cine nacional enfrenta serias dificultades, el proyecto se construyó desde la autogestión. "Es una peli independiente, porque nadie nos puso nada, pero la verdad es que lo hicimos con tanto amor y tanta dedicación que estamos muy orgullosos de lo que hicimos", afirma. Y aunque reconoce que "está complicado grabar", rechaza la idea de paralizarse: "Tampoco se puede quedar uno en esa sensación de que está complicado".

Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista a Manuela Viale

La película, dirigida por Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima, nació incluso antes del rodaje, en una decisión casi impulsiva. Fue Viale una de las que insistieron y empujaron el proyecto: "Lo agarré a Pablo (Yotich) un día y le dije, hacemos una peli juntos pero protagonistas". La respuesta inicial fue una advertencia de su compañero: "Tengo una idea, pero es medio bajón". La reacción de ella fue inmediata: "¿Qué tan bajón? Muy bajón".

Pero cuando leyó el guion, todo cambió: "Me atravesaste el corazón, se me cayó un lagrimón". La carrera de Manu también está atravesada por otra constante: la persistencia. En una industria donde el "no" es moneda corriente, la actriz habla sin eufemismos. "Son más los no que los sí en este mundo", reconoce. Y agrega: "Estamos un poco acostumbrados a que nos digan que no, pero también estamos acostumbrados a seguir tratando y a seguir tocando puertas".

Esa lógica, explica, define a toda una generación de actores que se reinventan constantemente: teatro, streaming, radio, microteatro. "Hacemos de todo", resume. También pone en discusión la idea de que el streaming sea una solución universal: "No es espacio para todo el mundo", advierte, y reclama más producción tradicional: "Debería haber más ficción y más películas". En ese camino de rechazos, incertidumbre y búsqueda, la salud mental aparece como una herramienta central.

De hecho, consultada al respectro por este medio, la actriz no esquiva el tema."Hago terapia desde muy chica", cuenta, y lo dice sin dar vueltas: "Hoy no puedo vivir sin terapia". Para ella, es parte de su formación tanto como lo actoral. "El 80% de las personas ya están abiertas a hacer terapia", observa, y lo plantea como una evolución generacional dentro del ambiente artístico. Heredera de un apellido conocido -es hermana de Juana y Nacho Viale-, también tuvo que lidiar con prejuicios.

Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista a Manuela Viale

Sin embargo, asegura que nunca lo vivió como un peso. "Lo vivo con naturalidad, son mis hermanos como cualquier hermano de cualquier persona común", afirma, descartando conflictos internos con esa exposición. Lejos del ruido de la industria, Viale hasta encontró en un momento deliucado de su vida un equilibrio en un ritual inesperado: la crianza de mariposas. Una práctica que nació en pandemia y que, con el tiempo, se volvió una metáfora vital. "Es un insecto que se transforma, muere, se desintegra y se convierte en un ser maravilloso", describe. Y completa: "Como la vida misma... vuelve a salir a tener una segunda oportunidad".

Instante, la nueva película independiente que la tiene como protagonista a Manuela Viale

Al final, cuando le pedimos que elija un momento que haya marcado su vida -en sintonía con el espíritu de la película-, la respuesta sorprendió por su simpleza. "Los instantes de risas con mis amigas... me salvaron la vida. Mis amigas que me salvaron la vida en momentos que necesité esa sonrisa para salir adelante, un empujón o un abrazo quizás". En una historia atravesada por el dolor, la muerte y las decisiones extremas, la actriz elige quedarse con algo más cotidiano, pero igual de profundo: los vínculos que sostienen. Quizás ahí, en ese contraste, también esté la clave de Instante: recordar que incluso en los momentos más oscuros, hay pequeñas escenas -mínimas, invisibles- que pueden cambiarlo todo.