Fenómeno barrial: casi el 90% de los argentinos necesita dos o más laburos para llegar a fin de mes

Una encuesta de la consultora Zentrix reflejó un fuerte malestar social por la situación económica y reveló que dos de cada tres argentinos afirman que sus ingresos se agotan antes del día 20 de cada mes. Además, el 87,4% de los consultados sostuvo que su salario no logra ganarle a la inflación. El estudio también mostró que el 86,6% considera que hoy se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que apenas el 9,3% aseguró tener capacidad de ahorro.

El problema ya no es conseguir trabajo, sino que el sueldo alcance

Según el informe, la pérdida del poder adquisitivo atraviesa incluso a los votantes del oficialismo: el 73% reconoce que sus ingresos quedaron por detrás de los precios, porcentaje que asciende al 97,1% entre quienes se identifican con la oposición. La investigación advierte además sobre el crecimiento del endeudamiento. El 61,9% de los encuestados tomó algún crédito en los últimos seis meses y, en la mitad de los casos, el dinero fue destinado a cubrir gastos básicos como alimentos y tarifas.

Entre los jóvenes de 18 a 39 años, más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales. El relevamiento también señala que casi la mitad de quienes contrajeron deudas tiene dificultades para pagarlas y que el 55% considera que las tasas de interés convierten al crédito en una "trampa".

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

En cuanto a las principales preocupaciones de la población, la corrupción encabezó el ranking con el 48,8% de las respuestas, seguida por los bajos ingresos y salarios (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%). Según la consultora, el deterioro económico también impacta en la percepción social: más de la mitad de los argentinos se identifica hoy con los sectores de clase baja o media baja.