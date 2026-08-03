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Fenómeno barrial: casi el 90% de los argentinos necesita dos o más laburos para llegar a fin de mes

Por otro lado, dos de cada tres argentinos asegura que se quedan sin dinero antes del día 20 del mes.

03 Agosto de 2026 14:45
Dos de cada tres argentinos aseguran que se quedan sin dinero antes del día 20 del mes
Dos de cada tres argentinos aseguran que se quedan sin dinero antes del día 20 del mes

Una encuesta de la consultora Zentrix reflejó un fuerte malestar social por la situación económica y reveló que dos de cada tres argentinos afirman que sus ingresos se agotan antes del día 20 de cada mes. Además, el 87,4% de los consultados sostuvo que su salario no logra ganarle a la inflación. El estudio también mostró que el 86,6% considera que hoy se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que apenas el 9,3% aseguró tener capacidad de ahorro. 

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Según el informe, la pérdida del poder adquisitivo atraviesa incluso a los votantes del oficialismo: el 73% reconoce que sus ingresos quedaron por detrás de los precios, porcentaje que asciende al 97,1% entre quienes se identifican con la oposición. La investigación advierte además sobre el crecimiento del endeudamiento. El 61,9% de los encuestados tomó algún crédito en los últimos seis meses y, en la mitad de los casos, el dinero fue destinado a cubrir gastos básicos como alimentos y tarifas. 

Entre los jóvenes de 18 a 39 años, más de un tercio recurrió a prestamistas o financieras informales.  El relevamiento también señala que casi la mitad de quienes contrajeron deudas tiene dificultades para pagarlas y que el 55% considera que las tasas de interés convierten al crédito en una "trampa". 

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En cuanto a las principales preocupaciones de la población, la corrupción encabezó el ranking con el 48,8% de las respuestas, seguida por los bajos ingresos y salarios (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%). Según la consultora, el deterioro económico también impacta en la percepción social: más de la mitad de los argentinos se identifica hoy con los sectores de clase baja o media baja.

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