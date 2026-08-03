Actrices Argentinas contra la Ley de Tierras: "Nada tiene que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada"

El Gobierno de Javier Milei busca avanzar en el Senado con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que presentan como una defensa del derecho de propiedad, pero que esconde una vía para profundizar la extranjerización de las tierras argentinas a grandes magnates del mundo.

La iniciativa, que tiene previsto ser tratada el jueves 6 de agosto , modifica el régimen de tierras, habilita desalojos exprés y avanza sobre bienes estratégicos como el agua, la energía y los territorios protegidos.

La tierra no se vende, se defiende

Frente a ese escenario, Actrices Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y la organización BFS —Basta de Falsas Soluciones— convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles 5, a las 12, en el Teatro Picadero, ubicado en Pasaje Santos Discépolo 1857, Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista exclusiva con BigBang , la militante histórica Mirta Israel explicó el motivo de la convocatoria: "Desde Actrices Argentinas tomamos la decisión de llamar una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía y en el Teatro Picadero, por la preocupación que muchos sectores tienen con el tema de la posible aprobación de esta llamada Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, llamada así engañosamente".

La actriz remarcó que el objetivo es convocar a la movilización del día siguiente para impedir que el proyecto avance: "Lo convocamos junto con abogados ambientalistas y con una articulación que se llama BFS, Basta de Falsas Soluciones, que vienen ya batallando por estos temas hace mucho tiempo", dijo contundentemente. Es que para Israel, el núcleo del proyecto no está en proteger a los propietarios, sino en facilitar la entrega de recursos estratégicos: "El gran peligro es la entrega del territorio, del agua, de los bienes comunes a las grandes empresas, el despojo, el saqueo de los territorios", advirtió.

En la misma línea, agregó: "Quieren derogar dentro de la ley la Ley de Fuego, quieren hacer que el Estado pueda hacer desalojos exprés en 10 días, que hay una serie de cosas que nada tienen que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada, sino que tiene que ver con con la extranjerización de las tierras, con la entrega y el saqueo ".

La tierra no se vende, se defiende

Si bien varias actrices -como Malena Pichot que se hizo viral con un video hablando irónicamente sobre este tema- la discusión también expone el silencio de parte del sector artístico; en este punto Israel reconoció que muchos actores y actrices temen expresarse públicamente por la falta de trabajo y por las consecuencias que pueden sufrir en una industria cada vez más precarizada: "Estamos también viviendo un momento de una falta de trabajo inédita: no se filman películas, lo único de trabajo que hay es teatro", explicó.

La referente de Actrices Argentinas vinculó esa situación con el desfinanciamiento de las políticas culturales: "Con toda la política o la falta de políticas públicas y con todo el ataque que ha habido a los institutos de arte, sea INCAA, por el cine o Instituto de Teatro y la falta de subsidio, se viene achicando las posibilidades de trabajo".

Sin embargo, Israel sostuvo que el miedo no puede convertirse en una excusa para abandonar la discusión pública: "Lo que hay que entender al mismo tiempo es que como decía una de las series, que tanto se miró, 'nadie se salva solo' en esta historia", afirmó evocando la serie El Eternauta protagonizada por Ricardo Darín y Carla Peterson.

Mirta completó: "Tenemos que ser conscientes de que si los artistas en este momento no hablamos de los temas que nuestro pueblo necesita, no estamos jugando un rol que yo entiendo que desde el arte se debe jugar; es un compromiso con los problemas de nuestro pueblo y no de los poderosos ".

La actriz también explicó por qué los gobiernos de ultraderecha atacan la cultura popular: "La cultura popular que viene de los espacios independientes, del teatro, del cine que permiten construir otra subjetividad. Permite pensarnos, habla de nuestra memoria, de nuestra historia, habla de los temas mucha mayoritariamente que desde el sistema de los medios hegemónicos no se habla", sostuvo.

Israel está convencida de que esas expresiones culturales construyen pensamiento crítico y disputan el sentido común: "Nada de eso quieren quienes nos dominan. Entonces, construir en ese plano y el arte en función de eso es lo que estos gobiernos y este sistemas no quieren y por eso lo combaten, porque eso no además no les da ganancias", afirmó y concluyó: " El arte pasa a ser una mercancía y no un derecho ".

El oficialismo busca avanzar con la Ley de Tierras en el Congreso

Consultada sobre el rumbo del Gobierno, Israel hizo una aclaración política sobre el discurso de Milei: "Yo no creo que él quiera destruir el Estado. Él lo que destruye es el rol del Estado en cuanto a sostener las políticas públicas, las políticas que tienen que ver con sostener nuestros derechos". Para la actriz, la prueba está en el despliegue represivo frente a las protestas: "Si quisiera destruir el Estado no tendríamos la parafernalia de fuerzas represivas cada vez que salimos a la calle y todo el costo que eso significa".

De cara al 5 y al 6 de agosto, Mirta Israel planteó que la conferencia de prensa será apenas el comienzo de una pelea más extensa: "La clave es este jueves estar en la calle, que ni tengan la posibilidad de tratarlo, que no tengan quórum", sostuvo y advirtió: "Si lo llegan a tratar después viene Diputados; va a haber que hacer mucho trabajo y sostener la calle para que esto no se apruebe".