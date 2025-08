Del tatuaje eterno a los likes venenosos: se quebró la amistad entre Juli Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis

Ningún tatuaje inmortaliza una amistad, y mucho menos el título de "familia". Eso quedó demostrado en el caso de Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis. Al salir de la casa de Gran Hermano, las tres se tatuaron el ojo del reality, símbolo de un vínculo que, según ellas, era "para toda la vida". Sin embargo, el presente las encuentra enfrentadas y divididas en dos bandos. Fue Pepe Ochoa -que está reemplazando a Yanina Latorre en la conducción de Sálvese Quien Pueda- quien reveló que entre las hermanitas ya no queda buena onda: "Está todo podrido. Daniela y Juli quedaron de un lado y Romina del otro", lanzó sin rodeos.

Se rompió la amistad entre Juli Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis

Todo estalló a raíz de un video donde se ve a la ex diputada compartiendo un momento íntimo en un hidromasaje con Lucca Bardelli, ex novio de Poggio. La bailarina no tardó en reaccionar durante un stream con Martín Cirio, donde se mostró molesta por la situación y dejó en claro que la explicación de su amiga no le cerró. "Romina nunca se hace cargo de las cosas que hace", remató Ochoa. Julieta Poggio habló al respecto en un móvil con SQP y fue contundente: "El tridente está en pausa. Todos saben lo que pasó. No es que está todo mal, yo siento que en algún momento se va a poder retomar".

"Dos amigas de verdad": Juli Poggio y Daniela Celis en una producción para la revista Gente

También se refirió a la producción de fotos que realizó junto a Daniela para la revista Gente, en la que Uhrig no fue convocada: "¿Nosotras qué culpa tenemos de que Gente nos llame para hacer una nota? No manejamos la editorial. No somos las dueñas de la revista. Si nos llaman a nosotras dos, ¿qué vamos a hacer?". Sobre el posteo de Romina con Bardelli, Julieta reconoció que fue incómodo: "Sí, quedó ahí. Fue una situación que no fue muy agradable. Todos los amigos se pelean y pasan por cosas, y después pasa el tiempo y se supera. Así están las cosas hoy en día".

A pesar del conflicto, Poggio se mostró optimista: "Yo creo que lo vamos a remontar. Nos tenemos un cariño enorme, tenemos una relación que va mucho más allá de Gran Hermano. Fue algo muy real lo que nos pasó a las tres". Incluso contó que le mandó un mensaje a Romina por el Día del Amigo.

La versión de Romina

Por su parte, Romina Uhrig también habló sobre su distanciamiento con Julieta y Daniela: "Estamos distanciadas, no mucho más", dijo, luego de haberle dado "me gusta" a un comentario que insinuaba que había sido dejada de lado en la producción de Gente.

Romina Uhrig se sorprendió con la distancia de Juli Poggio

La ex diputada se mostró más sorprendida por la reacción de Julieta: "Ella sabe hace mucho que su ex está con alguien de mi grupo", deslizó, intentando despegarse del escándalo. Y agregó: "Por eso me pareció raro su comentario y el de Dani", en alusión al "raro" que escribió Celis cuando se viralizó la imagen del jacuzzi. Finalmente, Romina negó cualquier vínculo con Bardelli y aclaró: "Me escriben muchos hombres, casados y solteros, pero jamás estaría con el novio de una amiga".