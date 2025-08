Wanda no vuelve a Telefe: el canal decidió postergar Masterchef y optar por La Voz Senior, para adultos mayores

Las noticias no son buenas para Wanda Nara, quien recibió la dura noticia de que no será parte de la programación de Telefe, al menos hasta 2026, ya que desde la señal evalúan mantener el éxito de La Voz con un formato complementario, además de que esperan que en diciembre vuelva a comenzar Gran Hermano Famosos, con Santiago del Moro en la conducción. El canal tiene casi decidido sumar La Voz Senior, para participantes de más de 70 años.

"Todavía no está confirmada la fecha de inicio de Masterchef. ¿Qué pasa con Masterchef? Misterio. Algunos dicen que queda para el año que viene", lanzó Ángel de Brito al frente del streaming Bondi. El conductor de LAM explicó las principales razones que evalúa la señal para no abrirle la puerta a la ex de Mauro Icardi, por lo menos hasta que vuelva el reality culinario.

Según explicó el mediático de América TV, la decisión se ampara en dos grandes razones: el actual desempeño de La Voz Argentina y la llegada de Gran Hermano en diciembre. Vale aclara que el último mes del año siempre le sirvió a la señala para mantener la atención en su pantalla durante los meses de verano, donde siempre baja la audiencia.

"La Voz es lo más visto del día desde que debutó, le saca 10 puntos a Pergolini. Éxito. El canal dice, ¿para qué vamos a tocar un programa que funciona si en diciembre ya viene GH?", reveló De Brito, quien también relativizó su información bajo el paraguas de que todavía "se está analizando" y no está, hasta el momento, "confirmadísimo".

Los jurados de La Voz 2025 y Nico Occhiato en medio de ellos

La idea del canal es que luego de La Voz Argentina que conduce Nico Occhiato y el otro reality que encabeza Del Moro vaya La Voz Senior. Esta reformulación del formato nunca se hizo en el país, pero sí en otros. Y la especulación es que podría funcionar muy bien en la misma tierra donde "Si lo sabe cante" cosechó años de éxitos con Roberto Galán al frente.

"Está hecho con participantes de edad avanzada. Gente de 70, 80 años que va y cuenta su historia de vida. En general es mucha gente que no pudo dedicarse a ser cantante en su vida y quedó frustrada por algún motivo. Y esa es un poco la gracia", señaló De Brito, quien además deslizó que habrá "otros jurados" diferentes a los de la actual versión.

Santiago del Moro vuelve a conducir Gran Hermano.

Mientras tanto, Wanda deberá esperar para ver qué hace durante lo que queda de año. La confirmación de que no vuelve a la pantalla, al menos hasta 2026, es probable que también le abra otras posibilidades y actividades para encarar en el aspecto laboral. Además, su conflicto con Icardi tampoco le dará descanso.