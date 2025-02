"Del Wanda-Gate haría un trío con L-Gante porque...": Yanina Latorre y el furor por sus historias

Yanina Latorre regresó anoche al piso de Los ángeles de la mañana (LAM) después de unas largas y merecidas vacaciones en Miami. Pero la panelista y conductora, quien se convirtió sin lugar a dudas en una de las periodistas más informadas sobre el "Wanda-Gate", descansó poco y nada y cautivó a más de tres millones de seguidores con sus famosas y explosivas historias en Instagram.

El furor por "las historias de Yanina" invadió las redes sociales y los seguidores de la denominada novela turca -protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi, Eugenia "La China" Suárez y L-Gante- le agradecieron la actualización constante con memes, virales, tik-toks e incluso merchandising. Sí: ya hay remeras y caretas con la cara de la conductora que en breve debutará con su programa propio en América.

"¡No sabía lo del merchandising!", reconoció sorprendida en diálogo con BigBang. "La verdad es que me siento feliz. Es increíble todo lo que se generó. La gente me pide a gritos por la calle las historias. Me cuentan que en los cruceros buscaban Wi-Fi para leerlas. Todo divino".

Las remeras de Yanina y el Wanda-Gate ya están a la venta

Durante un mes y medio, Latorre le quitó el sueño desde Miami a los protagonistas del escándalo del momento. "No estoy de ningún lado. Todos ellos me llaman y me necesitan. Me citan en las rades. 'La China' me mete juicios. Pobre, no entiende que todo eso me suma", advirtió con su característica ironía.

-¿Sentís que los integrantes del Wanda-Gate tienen un morbo con vos? Porque de afuera parece como si se tironearan para que estés de su lado.

Sí, les encanta que yo esté en el medio. Les genera morbo. Terminé siendo más protagonista que ellos mismos. Me llaman todos. Me mandan todo. Pero yo decido qué publicar y qué no. Es muy loco que yo les preocupe tanto.

Yanina arrasa en las encuestas...

-¿Por qué pensás que tus historias se convirtieron en una suerte de reality 2.0?

No lo busqué, fue algo que se dio. Creo que es la manera en la que lo cuento, como que atrapa. Todo esto desde Miami con un teléfono, sin estar al aire. Me gusta contar historias y dar mi opinión. En el fondo, es la forma en la que lo cuento.

Las caretas de Yanina y todos los protagonistas ya se venden online

-Durante enero, uno de los protagonistas que se sumó a las historias fue tu marido, Diego Latorre. Lo del atún fue épico...

Era real. Le daba atún para que no joda. Hace treinta años que estamos juntos, pasamos la barrera del dolor. Es mi compañero de ruta y nos bancamos en todas. Él sabe que es mi momento y me ayuda.

Lo del atún era real, se lo daba para que no joda"

-¿Sentís que a algunos de tus colegas le genera envidia tu crecimiento?

Hay mucho que vive colgado de mí y que me desmiente. Ja, ja, ja, ja. ¡Me chupan un huevo! Me elevan. Que hagan su vida, busquen contenido y temas propios como hago yo. Yo no me cuelgo de nadie.

La novela turca ocupó el centro de la escena frente a la falta de ficción nacional

-¿Cuán cierta es la información de que Icardi le habría pagado a "La China" para fingir el romance?

No le pagan. Está desesperada por vivir la vida de gente millonaria. Es digna de lástima, de verdad.

Hasta Netflix se colgó de la conductora

-Ahora se viene tu propio programa, ¿cómo te sentís con eso?

Estaba arreglado desde noviembre o diciembre. Me ofrecieron ir a las 16 horas y no quise por la radio. Negocié a las 19, antes de LAM, que me gusta.

-Cerramos con una pregunta hipotética. Si tuvieras que elegir a alguno de los protagonistas de la novela turca para hacer un trío, ¿a quién llamarías?

A L-Gante, el menos tóxico de todos y el que mejor debe garchar.