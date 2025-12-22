Belgrano hace historia: así fue el camino que las llevó a jugar en la Copa Libertadores 2026

En una noche inolvidable, Belgrano escribió un nuevo capítulo dorado en su historia deportiva al consagrarse campeón del Trofeo de Campeonas tras vencer a Newell's en una heroica definición por penales. El Estadio Juan Pablo Francia de San Francisco fue el escenario de esta gesta épica del fútbol femenino, con tribunas colmadas de hinchas que no dejaron de alentar ni un segundo a las Piratas.

El partido, que terminó 0-0 en el tiempo regular, tuvo como protagonista indiscutible a Agustina Sánchez, la arquera celeste que se convirtió en heroína al atajar dos penales y sellar la victoria con un potente zurdazo en la tanda definitiva. Sánchez no solo defendió el arco con valentía y asumió la responsabilidad de ejecutar el penal decisivo, desatando la euforia en las tribunas.

Agustina Sánchez fue la protagonista del partido

Con este triunfo, Belgrano cerró un 2025 de ensueño. Bajo la dirección técnica de Mariana Sánchez, el equipo cordobés logró su segundo título del año, tras haber conquistado el Segundo Torneo ante Racing. Este logro no solo representa pero hay algo más importante: asegura su histórica participación en la Copa Libertadores Femenina 2026, siendo el primer equipo de las provincias argentinas en competir en este prestigioso torneo internacional.

El equipo está bajo la dirección técnica de Mariana Sánchez

El camino hacia esta consagración no fue fácil. Las Piratas demostraron carácter y talento a lo largo de la temporada, enfrentándose a rivales de alto nivel y superando desafíos con determinación. Por su parte, Newell's llegó a esta final tras ganar la Copa Federal y el Primer Torneo del año, consolidándose como un rival digno en un duelo que quedará grabado en la memoria de los y las fanáticas.

La próxima parada para Belgrano será la Copa Libertadores Femenina 2026 en la 17ª edición que se disputará en Uruguay entre el 26 de julio y el 2 de agosto . Será la primera vez que el club participe en una competencia internacional de esta magnitud, llevando los colores celestes a lo más alto del continente.

Este logro no solo enaltece al equipo femenino de Belgrano, sino que también marca un precedente para el fútbol de las provincias argentinas, en un contexto de desfinanciación de los deportes en Argentina. Las Piratas ya hacen historia, pero su viaje apenas comienza: desde Belgrano están listas para conquistar nuevos títulos y honores deportivos.