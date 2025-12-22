Árboles iluminados y Papá Noel conviven con brujas, troncos que "defecan" regalos: las distintas navidades en el mundo

La Navidad se celebra en casi todo el planeta, pero lejos de ser una fiesta uniforme, adopta formas tan variadas como las culturas que la practican. Árboles iluminados, Papá Noel y villancicos conviven, según el país, con brujas, troncos que "defecan" regalos, telarañas de la suerte o pollos fritos reservados con meses de anticipación. Un verdadero mapa global de rarezas festivas que demuestra que el espíritu navideño también sabe reinventarse.

Así se ilumina Gran Bretaña para recibir la Navidad

Una recopilación difundida por la revista Time y por equipos culturales como los de Babbel muestra hasta qué punto la Navidad puede mezclar religión, rituales paganos, supersticiones ancestrales y estrategias de marketing moderno. En Bielorrusia, por ejemplo, la Navidad combina cristianismo y paganismo. Aunque el 25 de diciembre también se festeja, la celebración principal llega en enero, siguiendo el calendario ortodoxo.

Allí se derrite cera en agua para "ver" el rostro del futuro cónyuge y se atan las patas de la mesa del comedor para ahuyentar la mala suerte. En Cataluña, la originalidad es marca registrada. El famoso caganer -una figura del pesebre en plena necesidad fisiológica- simboliza fertilidad y buena fortuna. Y el Tió de Nadal, un tronco sonriente con barretina, es alimentado durante diciembre para que en Nochebuena, a fuerza de palazos y canciones, "cague" regalos y dulces.

La Navidad en Noruega.

Más al este, en Grecia, los árboles se reemplazan por pequeños barcos decorados, los karavaki, en homenaje al mar y a los marineros. Y durante los doce días de Navidad, según la tradición, emergen los Kallikantzaroi, criaturas traviesas que causan caos hasta la llegada de la Epifanía. La Navidad islandesa parece salida de un cuento. En Islandia, trece duendes -los Jólasveinar- visitan a los niños en los días previos a la fiesta, dejando regalos o papas podridas según el comportamiento.

Los japoneses se apresuran a saldar cuentas, limpiar sus casas e incluso renovar el vestuario

Además, el Jólabókaflóð convierte la Nochebuena en una maratón de lectura: libros, sillones y silencio, una tradición nacida en tiempos de escasez durante la Segunda Guerra Mundial. En Letonia, las Ķekatas recorren pueblos con máscaras y disfraces de animales para atraer prosperidad, mientras que en Eslovaquia el jefe de familia lanza budín de amapola al techo: cuanto más se pegue, mejor será el año entrante.

La Navidad en Rusia

Asia también aporta sus giros inesperados. En China, aunque la Navidad no es feriado, se regalan "manzanas de la paz" por un juego fonético y Papá Noel suele aparecer tocando el saxofón. En Japón, la mesa navideña tiene un protagonista absoluto: el pollo frito de KFC, resultado de una campaña de marketing de 1974 que convirtió a la cadena en sinónimo de Nochebuena.

África también celebra a su manera. En Etiopia, la Navidad -Ganna- se vive el 7 de enero con misa, ayuno y un juego tradicional similar al hockey. En Tanzania, las familias se preparan durante meses para sacrificar animales y compartir grandes banquetes. En Indonesia, la Navidad es una muestra de convivencia religiosa: los cristianos decoran con penjor y practican el Ngejot, compartiendo comida con vecinos de otras creencias.

Navidad en Nueva York

En Guatemala, el 7 de diciembre se celebra la Quema del Diablo, un ritual de purificación que todavía genera polémica por su impacto ambiental. Las fiestas más largas del mundo se viven en Filipinas, donde la Navidad empieza en septiembre y las calles se llenan de parols, faroles de colores. En Ucrania, los árboles se decoran con telarañas y se exhibe el Didukh, una gavilla de trigo que conecta a la familia con sus antepasados.

Así se festeja la Navidad en Australia

Y si de rarezas se trata, Europa suma personajes inquietantes: Krampus recorre las calles alpinas de Alemania y Austria castigando a los niños malos; en Noruega se esconden las escobas para que las brujas no las roben; en Italia La Befana vuela en enero repartiendo regalos; y en Gales aparece la inquietante Mari Lwyd, una calavera de caballo que desafía a los dueños de casa a batallas de insultos rimados. Desde troncos mágicos hasta pollos fritos, desde duendes hasta diablos en llamas, la Navidad demuestra que no es solo una fecha del calendario, sino un espejo cultural. Una fiesta capaz de unir fe, historia, imaginación y hasta marketing global.