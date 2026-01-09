Demichelis no dijo ni una palabra: así se enteró Evangelina Anderson de que sus hijos casi se ahogan

¡Que alguien le cure el ojeo! Si bien Martín Demichelis siempre intentó tener un perfil alejado de la farándula, el último tiempo fue noticia de los titulares más polémicos. Lo que debía ser un cierre de año tranquilo para el ex futbolista y su familia se convirtió en un momento de miedo absoluto para Evangelina Anderson, cuando se enteró de que sus hijos estuvieron a punto de ahogarse en el mar uruguayo.

A pocos días de filtrarse una fuerte pelea con su nueva novia, ahora trascendió que el entrenador, decidió junto a sus hijos y una sobrina aprovechar el calor para bañarse en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, una zona conocida por su belleza pero también por sus corrientes peligrosas y por no estar habilitada para el baño.

Así recibía el Año Nuevo Martín Demichelis, luego de casi ahogarse con sus hijos

Según se relató en el programa A la tarde, todo comenzó cuando el grupo ingresó al agua y la corriente empezó a arrastrarlos mar adentro. Karina Mazzocco abrió el informe con una descripción que resume el giro que tuvo la situación: "Así empieza A la Tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que se habían decidido darse un baño de mar... pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse . No había ningún salvavidas..."

La situación era crítica: el mar, aparentemente calmado, tenía un fondo engañoso y una corriente que dificultaba que pudieran regresar a la orilla por sus propios medios. Como remarcó Oliver Quiroz: "Gracias a Dios que había dos guardavidas que estaban ahí surfeando y lo que me dicen que es una playa también que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso... Ven que está tranquilo el mar, se comienzan a meter y justo se los va llevando la corriente".



Finalmente pudieron salir con ayuda de los profesionales y en el video se ve cómo la hija menor del ex matrimonio, Emma, no estaba con ellos pero se acercó preocupada por la situación de ver a sus hermanos agitados: "Imagínate si a vos te comunican, estando a miles de kilómetros de tus hijos, que estuvieron a punto de ahogarse", reflexionó Mazzocco en el estudio, describiendo lo que bien pudo haber sentido Anderson al recibir la noticia.

Esa respuesta de la periodista no fue casual: Evangelina se enteró de lo ocurrido días después, cuando ya estaba abordo de un avión rumbo a Buenos Aires, y fue uno de sus hijos mayores quien le comentó lo que había sucedido , y no así el adulto responsable que en ese entonces era Demichelis.

El mensaje de Evangelina Anderson tras las noticias que involucró a sus hijos

Horas antes de que se viralizara el video del rescate, Anderson había publicado en sus redes un mensaje que muchos usuarios interpretaron en contexto con el susto: " Gracias Dios por absolutamente todo ", escribió la modelo en Instagram, generando reacciones y especulaciones entre sus seguidores sobre si ese posteo aludía directamente a la angustiante situación con sus hijos.

Afortunadamente, todos lograron salir con vida, y el episodio terminó sin heridos, gracias a la intervención de los guardavidas que se encontraban cerca. Pero el impacto emocional para Evangelina Anderson, lejos de sus hijos en ese momento, fue profundo: una mezcla de alivio y miedo que sólo se supera ante la certeza de que "pudo haber sido una tragedia".