Griselda Siciliani defendió a Luciano Castro con un palito para Sabrina Rojas: "Lo conozco hace 20 años"

En una entrevista exclusiva con Moria Casán en La mañana con Moria desde Mar del Plata, Griselda Siciliani decidió hablar largo y tendido sobre el escándalo que involucra a su pareja, Luciano Castro, tras la filtración de un audio en el que el actor intentaba levantarse a una mujer en España. Con una mezcla de sinceridad y humor, la actriz no esquivó las preguntas y dejó en claro su postura.

Siciliani, visiblemente tranquila pero contundente, relató cómo se enteró de la noticia que sacudió a los medios: "Yo estaba viendo el teléfono así... y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtró audio de Luciano Castro'", contó. La reacción inmediata de la actriz fue enfrentar a su pareja. "Le pregunto a él... y le digo: '¿Es cierto?'. Me dice: 'Sí, es cierto' ", reveló, dejando en evidencia la honestidad que caracteriza su relación. Entre risas, recordó su respuesta: "Uy boludo, esto va a ser un escándalo", mientras se agarraba la cabeza.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

En un tono reflexivo, Griselda defendió su vínculo con el actor y dejó claro que no se siente una víctima en esta situación. "Estoy involucrada porque le pasa a él, pero esto le pasa a él y lo conozco hace 20 años y yo lo conozco así ", aseguró. Además, explicó cómo entiende las relaciones y los pilares sobre los que construye las suyas: "Hay algo de las relaciones que yo armo que soy de complicidad con el otro, de autonomía total, de diversión, de sexo, de acompañarse. Yo pienso en esas dos palabras: complicidad y autonomía".

Sobre la exposición mediática que trajo este episodio, Siciliani no ocultó su incomodidad: "Él es una persona que viene con sus cosas, la exposición no me da lo mismo, me da un poco de fiaca. No me da lo mismo que hablen de mi novio o de mí". Sin embargo, también reconoció que su relación no se basa en el control o la posesión: "Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él viene y me cuenta me muero. 'Hacé vos lo tuyo y no me cuentes' , me planteó".

Con su característico sentido del humor, la actriz bromeó sobre el polémico audio: "Me hubiera gustado no escuchar ese audio... pero además es gracioso ese audio. Hubiera preferido no escucharlo en mi vida, pero ahora no puedo dejar de hacerlo. Toda la situación me pone nerviosa. Todos saben que trato de no estar expuesta... no puedo dejar de decir 'hola guapa!'".

Moria, siempre directa con su lengua karateka, le preguntó si este episodio había cambiado algo en su relación con Castro. Siciliani respondió con firmeza: "No. Yo tengo dos carriles: lo real y lo vincular que me pasa conmigo y con el otro, y otra cosa es lo público. Hay algo de todo el mundo hablando de algo íntimo que no estoy acostumbrada. Yo a Luciano lo elijo así, yo empatizo con la idea de que te puede gustar otra persona ".

Sabrina Rojas

En otro momento de la entrevista, Griselda quiso dejar en claro que no siente que este episodio sea algo personal en su contra. "No necesita negar nada porque yo no lo voy a retar. Pero para que no parezca tan liviano parece que me resbala, sobre todo la exposición pública. Eso no me resbala para nada porque soy cuidadosa de eso, acá nos pasamos un poco", confesó.