Las hijas de Icardi reaccionaron de la peor manera ante la denuncia contra el nuevo novio de Wanda Nara

Un nuevo informe de la Licenciada Fernanda Mattera, del Ministerio Público Tutelar, reveló un panorama desolador en la relación entre Mauro Icardi y sus hijas con Wanda Nara. Según reza el documento, las niñas Francesca e Isabella no quieren con su padre, lo que agrava aún más las tensiones familiares.

El informe, publicado en las redes de la periodista Laura Ufbal, detalla que en el último mes, las niñas hablaron con Icardi en solo dos ocasiones: el 6 de octubre fue Francesca, y el 18, Isabella . Sin embargo, Mattera subraya que "en ambas ocasiones, las niñas se resistían y la Sra. Nara colaboró para lograr la concreción de las llamadas". A pesar de estos esfuerzos, la comunicación entre ellos parece estar al borde del colapso.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Uno de los episodios más destacados ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando Wanda informó que las niñas estaban "muy enojadas y avergonzadas" tras leer comentarios de un periodista que mencionaban el malestar de Icardi hacia la pareja de Nara, debido a unas imágenes donde aparecía Francesca. Este hecho generó tal incomodidad que al día siguiente las niñas se negaron rotundamente a hablar con su padre .

Entre los motivos principales de este rechazo, las niñas mencionaron su descontento con la insistencia de Icardi en "llevarlas a vivir a Turquía" y su malestar por "las fotos publicadas por el futbolista junto a los hijos de la actriz Eugenia Suárez".

El documento compartido por Ufbal

Francesca incluso confrontó directamente a su padre en un grupo de WhatsApp, expresando su rechazo hacia estos planes y defendiendo su relación con el actual novio de su madre, Martín Migueles.

En este contexto, no puede ignorarse la denuncia previa presentada por Icardi contra Migueles por supuestos "tocamientos" inapropiados hacia una de las chicas, lo que desató una verdadera tormenta en la familia. Aunque se le otorgó una alerta judicial al futbolista, Francesca dejó claro en sus mensajes que mantiene una "excelente relación" con Migueles.

Por otro lado, el informe también revela que la Bad Bitch es quien está asumiendo todos los gastos relacionados con las niñas, incluyendo "educación, salud y terapia psicológica". Mientras tanto, denuncian que Icardi evitó responder las llamadas de las psicólogas que él mismo recomendó para sus hijas.

A pesar del deterioro en la relación, el informe concluye que cuando logran hablar con su padre, las niñas mantienen un intercambio "armonioso y afectivo", pero la comunicación entre ambas partes es casi inexistente, lo que deja en evidencia una ruptura en el vínculo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas muy difícil de reparar.