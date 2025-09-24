Desesperación y preocupación por la salud de Thiago Medina: "Nos llamaron del hospital y necesitamos un milagro"

En las últimas horas, entre lágrimas y envuelta en un profundo dolor, Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, publicó un video en las redes sociales suplicando cadenas de oración para el ex participante de Gran Hermano, internado en estado muy delicado luego del accidente que sufrió en su moto el viernes 12 de septiembre. "Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital y necesitamos un milagro, que Dios haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, con una mano en el corazón, que le oremos a Dios y le traiga fuerza. Pongamos todos en oración a Thiago, por favor", suplicó.

Y agregó: "Yo sé que va a suceder un milagro y que Dios va a tocar sus dos pulmones. Pero los necesitamos hoy a ustedes con esa fe". Lo cierto es que la semana que siguió al accidente que protagonizó Thiago se transformó en una vigilia de fe y angustia. Entre llantos, pedidos y partes médicos que no descartan un desenlace fatal, su familia y su entorno piden por un gesto divino que frene la caída del ex participante de Gran Hermano, internado en terapia intensiva tras chocar con su moto contra la parte trasera de un auto en la intersección de avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

La voz de la familia, a través de las historias de Instagram de Daniela -ex pareja del internado y madre de sus hijas- se transformó en un parte que alterna entre la explicación clínica y el pedido de contención: "Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", imploró Daniela en las últimas horas.

Además, agregó: "Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento". El parte médico que circula entre allegados habla de un cuadro crítico. Según la última actualización, Thiago presenta fracturas costales y "daño pulmonar severo"; los pulmones, detallan los profesionales, son el órgano más comprometido. Daniela informó que "Hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión", explicó.

Para quienes buscan entender la gravedad del cuadro: la injuria pulmonar es un daño que puede derivar en edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), condiciones que dificultan el intercambio de oxígeno y ponen en riesgo la vida. En medio de la lucha por estabilizarlo, la familia difundió pasos concretos que se fueron dando en la terapia, entre ellos la atelectasia, un colapso parcial del pulmón que la familia describió vulgarmente como "tapón de moco". "Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia", aclaró Daniela. Pese a esa mínima victoria, el pronóstico sigue siendo reservado y la evolución, frágil.

De acuerdo con la ex hermanita, "el pronóstico es reservado". Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él", pidió la mujer, que no oculta el terror de enfrentar lo peor. Daniela contó con honestidad cómo la situación le golpea el cuerpo y la mente. "Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla", dijo en una charla con Georgina Barbarossa, confesando que cada noche le cuesta conciliar el sueño y que comer le resulta una tarea ardua. Y cuando el foco cae en las niñas, su voz se quiebra pero encuentra racionalidad: sobre sus hijas afirmó que son "sus dos pilarcitos" que le dan "fuerza para poder seguir".

Según explicó, cuando llega a su casa y abre la puerta, simula una sonrisa "para estar fuerte" por sus hijas. "Todo eso después lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil", relató con voz tomada por la angustia en dialogó con Georgina Barbarossa. La emergencia sanitaria deviene en una emergencia económica: Daniela dijo que deberá volver a trabajar ante los gastos que genera la internación. "Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas", detalló.

Y sentenció: "Para que sientan mi contención también y no mi ausencia. Para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo".