Yanina Latorre se cansó de Luciana Salazar y la amenazó con mostrar material que la hunde

Yanina Latorre no soporta a Luciana Salazar y eso no es ningún secreto. Este martes, la angelita se cansó de los manejos de la modelo y la amenazó a través de historia de Instagram.

Todo comenzó cuando la conductora de Sálvese Quien Pueda dejó en claro que para ella el reclamo de Salazar a Martin Redrado no tenía sustento. A su entender, las promesas de un hombre enamorado quedan en la nada una vez que el vínculo se termina y sentía que el economista no tenía la más mínima intención de asumir el rol de padre que Luli planteaba.

Yanina Latorre y Luciana Salazar: una nueva batalla mediática entre cautelares

Esto hizo que se formara una rivalidad entre las dos mujeres que fue escalando y al final, llegó a Tribunales. La mediática impuso una medida cautelar para que Latorre no pudiera hablar más de Matilda, algo que la panelista jura no haber hecho jamás: " Yo doy una opinión y le pregunté de qué trabajaba varias veces . A ella no le gustó y me quiere hacer juicio", disparó.

Este martes, Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Luciana estaría pensando en denunciar nuevamente a su enemiga por desobediencia judicial: "Hay una cautelar que le impide nombrar a la menor, que sigue vigente y Yanina siguió hablando de ella", aseguró.

Tras esta noticia, Yanina se comunicó con algunos medios para desmentir la información y a través de su cuenta de Instagram fue más allá: "Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas y Salazar, no me vas a callar ahora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender ".

Yanina Latorre se cansó de Luciana Salazar y la amenazó con mostrar pruebas que la hunden

Además, la periodista agregó: "Jamás me metí con tu hija, anda a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre amora, anda a laburar", La periodista sigue haciendo hincapié en la profesión que tiene Luciana Salazar fuera de los medios de comunicación.

Ahora cabe esperar hasta las 19:00 horas a que Yanina Latorre muestre, en SQP, las pruebas con las que amenazó a través de historias a Luciana Salazar.