Yanina Latorre se cansó de Luciana Salazar y la amenazó con mostrar material que la hunde

23 Septiembre de 2025 15:54
Yanina Latorre no soporta a Luciana Salazar y eso no es ningún secreto. Este martes, la angelita se cansó de los manejos de la modelo y la amenazó a través de historia de Instagram.
Todo comenzó cuando la conductora de Sálvese Quien Pueda dejó en claro que para ella el reclamo de Salazar a Martin Redrado no tenía sustento. A su entender, las promesas de un hombre enamorado quedan en la nada una vez que el vínculo se termina y sentía que el economista no tenía la más mínima intención de asumir el rol de padre que Luli planteaba.
Esto hizo que se formara una rivalidad entre las dos mujeres que fue escalando y al final, llegó a Tribunales. La mediática impuso una medida cautelar para que Latorre no pudiera hablar más de Matilda, algo que la panelista jura no haber hecho jamás: "Yo doy una opinión y le pregunté de qué trabajaba varias veces. A ella no le gustó y me quiere hacer juicio", disparó.
Este martes, Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Luciana estaría pensando en denunciar nuevamente a su enemiga por desobediencia judicial: "Hay una cautelar que le impide nombrar a la menor, que sigue vigente y Yanina siguió hablando de ella", aseguró.
Tras esta noticia, Yanina se comunicó con algunos medios para desmentir la información y a través de su cuenta de Instagram fue más allá: "Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas y Salazar, no me vas a callar ahora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender".
Además, la periodista agregó: "Jamás me metí con tu hija, anda a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre amora, anda a laburar", La periodista sigue haciendo hincapié en la profesión que tiene Luciana Salazar fuera de los medios de comunicación.
Ahora cabe esperar hasta las 19:00 horas a que Yanina Latorre muestre, en SQP, las pruebas con las que amenazó a través de historias a Luciana Salazar.