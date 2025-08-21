Después de años de silencio, Amalia Granata confesó lo inesperado sobre su salida de Gran Hermano

Amalia Granata, siempre polémica, siempre en el centro de la discusión. En una entrevista exclusiva con La Criti, la diputada y ex participante de "Gran Hermano" dejó declaraciones no pasaron desapercibidas.

Entre anécdotas de su paso por el reality, reflexiones sobre la política y su visión sobre el cine argentino, regaló un cóctel de frases dignas de análisis. A la pregunta sobre si volvería a participar de Gran Hermano, la respuesta fue tajante: "No, porque de hecho yo fui la primera que me fui, no quería estar, me quería ir, soy un poco complicada para la convivencia con extraños".

Amalia Granata en GH 2007

Sin embargo, no tardó en aclarar el verdadero motivo que la llevó a aceptar: "Lo hice la verdad en su momento porque me pagaban una fortuna". Honestidad brutal no le falta.

Al parecer, en 2007 las prioridades eran otras: "Yo estaba en Alemania, me acordaba con un novio que tenía y dije, 'Me llamaron, mandaron un mail... Respondí y dije, Bueno, yo quiero tanta plata .' 'Sí', me dijeron. Bueno, voy y lo hago". En cuanto a si su salida había estado "arreglada", dejó la puerta entreabierta con un ambiguo: "No sé, yo me quería ir y salir primero".

Amalia Granata en GH 2007

Granata habló sobre su colaboración desde el evento que organiza Margarita Barrientos, encargada de varios comedores y fue allí donde dio un detalle íntimo sobre Leonardo Squarzon, su marido. "Sí, la verdad que agradecida que me hayan invitado. Me encanta venir", comentó.

Y aunque asegura que no le gusta hablar de sus actos solidarios —"no está bueno estar mostrando 'che, doné'"—, no pudo evitar mencionar: " El sueldo de mi marido, que es mi asesor, lo donamos ".

Leonardo Squarzon y Amalia Granata

Claro que la pregunta del millón tuvo que ver con la disputa alrededor de la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella: "Creo que los que no le gustan (SIC) la película la promocionaron y le hicieron un éxito".

Y tal como le pasó a Carlos Pirovanno, director del INCAA, Amalia Granata explicó: "Yo no vi la película, pero vi fragmentos... Y en los fragmentos que he visto somos así los argentinos. Pero bueno, nada, no es algo malo, es como somos".