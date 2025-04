Después de haber anunciado su separación de Milei, Yuyito enloqueció: "Traten de conectarse con sus ovarios"

En el mundo del espectáculo, las separaciones amorosas suelen ser el pan de cada día. Sin embargo, cuando se trata de Yuyito González, la historia toma un giro inesperado y, francamente, hilarante. Un día después de anunciar su separación del economista y presidente de la nación Javier Milei, Yuyito decidió que era momento de hablar de algo mucho más profundo y trascendental: sus ovarios.

No hay remate. Yuyito no solo está orgullosa de sus ovarios, sino que está decidida a compartir su esplendor con toda la televisión argentina: " Voy a traer una foto, una ecografía, un algo de mis ovarios ", declaró con la seguridad de quien está convencida de que sus órganos reproductivos tienen el poder de cambiar el mundo.

Las buenas épocas de la efímera pareja

La conductora continuó su discurso, asegurando que sus ovarios son la prueba viviente de su fortaleza ante las reiteradas críticas burlescas que saltaron tras su separación con el líder de las fuerzas del cielo: "Voy a traer algo de mis ovarios, porque saben los ovarios que tengo, yo más lo vengo comprobando últimamente sobre todo", afirmó con la misma seriedad con la que uno podría hablar de un logro profesional.

Yuyito no se detiene ahí. En su oda a los ovarios, invita a todas las mujeres a conectarse con su propio poder interno: "Mis ovarios, viste cuando las mujeres decimos los ovarios que tenemos, bueno, ya saben, chicas, ¿no? De lo que estoy hablando", comentó con una complicidad que sólo ella entendió pero que estaba decididamente a cuestionar a sus detractores.

Pero no solo las mujeres son las destinatarias de su mensaje. Yuyito extiende su sabiduría ovárica también a los hombres: "Siéntanse orgullosas de ustedes mismas, que su familia se sienta orgullosa de ustedes. Y de ustedes, varones, también hablo, ¿no?", instó con la certeza de que los ovarios son un símbolo universal de empoderamiento.

Yuyito se ha convertido en la embajadora mundial de los ovarios y no tiene miedo de recomendar a todos que se conecten con ellos: " Traten de conectarse con su poder, con sus ovarios, con sus decisiones, con sus límites, con sus valores ", aconsejó como si estuviera revelando el secreto para alcanzar la paz mundial.

Yuyito González y lo peor de la televisión argentina

En medio de tantas palabras sabias y ováricas, Yuyito nos recuerda que lo importante es construir la propia vida y dejar de criticar la del otro: "Tomá decisiones, hacéte cargo de tus ovarios", sugirió con una seriedad casi religiosa la ex vedette de los '90.

Finalmente, Yuyito nos deja con una reflexión que indignaría a cualquier filósofo: " A vos no te define una persona con la que estés o no estés. No te define un trabajo que tengas o no tengas. No te define si tenés plata o tenés plata. Te define lo que sos por dentro", dijo contundente respecto a su relación trunca con Milei.

Las buenas épocas de la efímera pareja

Ahí la tenés: a 24 horas de haber anunciado su separación con Javier Milei, Yuyito González ya expuso su lado más psiquiátrico. Si bien esta vez no fue protagonista el pony en sus ingles ni los muñecos con su figura y la del presidente, los ovarios de la ex vedette devenida en evangélica, fueron la cereza del postre de su bizarro programa de televisión.