Calentá que entrás: Milei cortó a "Yuyito" y ahora "Mariana Brey se está preparando" para ser la sucesora

El fallecimiento del Papa Francisco el último lunes empañó la noticia de la separación del presidente Javier Milei de su ahora ex novia Amalia "Yuyito" González, la cual la vedette intentó que pase desapercibida. La crisis se habría detonado por los celos que tuvo por la buena onda que hubo entre la periodista Mariana Brey y el economista durante la entrevista de Alejandro Fantino. Aunque las versiones hablan de que desde hacía tiempo la relación estaba muerta. "Yo dije: 'que se prepare Brey'", lanzó el lunes Nancy Pazos al aire de Radio 10. "Mariana Brey se está preparando. La última vez que Yuyito estuvo con él fue en el streaming de Fantino. Ese día, Javier conoció a Mariana", señaló la periodista. Sobre esta información fue que Yanina Latorre hizo lo propio al aire de su nuevo programa en América TV, Sálvese quien pueda.

"El lunes Milei la conoció, y ya venía hablando muy bien de ella. Dicen que durante cuatro horas la miró. Hay un montón de recortes. El saludo fue efusivo. Y Yuyito, vio y le sonó a aquel día que lo llevó de invitado en 2023", reveló la conductora. La referencia es al día en el que "se enamoraron" con el mandatario, durante una visita a su programa. En aquella oportunidad la víctima fue Fátima Flórez. De acuerdo a esta versión, la situación habría sido muy similar.

"Yuyito no llegó a aguantar las cuatro horas de programa. Se fue antes. Se imaginó que cuando salía los noteros le iban a hacer notas y no la miró nadie", remarcó Latorre más adelante. Fue a partir de esa acción que el miércoles pasado González salió al aire de su programa Empezar el Día, que se emite por Ciudad Magazine, y dijo que se merecía "un amor de verdad".

El primer acercamiento de "Yuyito" a Milei. La conductora vio lo mismo cuando el presidente conoció a Brey.

"Lo repitió muchas veces. Estaba feliz.", recordó la pareja de Diego Latorre. La periodista fue quien aseguró que la vedette "ya tenía el boleto picado" desde antes. "Ellos se iban a mudar juntos. Ella lo había anunciado para enero. Eso nunca ocurrió. Él ya tenía pensado en diciembre que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos. Le frenaron la mudanza. No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él. Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho", aseguró.

"Ella la luchó. Era más bien una crisis, ella creyó que iba a quedar con él. Porque es verdad que ella volvió a la palestra a que se hable de ella. Estaba muy choluleada con el vínculo. Con todas las diferencias que tuve, Fabiola Yáñez no se atrevió ni a un 1% de lo que hace esta chica", criticó Latorre. "Hacía un show muy pedorro. En enero llamó a un hotel de Miami una productora de parte de ella para pedir un canje para la novia del presidente que iba a un acto protocolar, que era mentira. Nadie se atrevió a algo así en un gobierno. Es de cuarta. Es patético", describió.

Quien también aportó al relato fue la panelista Majo Martino, quien también manejaba la información de una ruptura de hecho desde "hace meses". "La estiraron. Javier la consideraba muy densa, porque él no quería quilombos. Javier siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo", precisó. A su vez aportó que sus fuentes también apuntaron contra la Secretaria General de la presidencia. "Es imposible ser primera dama después de ver el rol que ocupa la hermana. Es una espantanovias", le habrían dicho.