Maxi López contó cómo nació la serie con Wanda Nara: Mauro Icardi podría enfurecer

Hace algunos años era impensado imaginar a Maxi López y Wanda Nara trabajando juntos. Su participación compartida en MasterChef fue apenas el comienzo de una nueva etapa que incluyó campañas publicitarias y hasta la grabación de una serie vertical.

En los últimos días, los mediáticos finalizaron el rodaje de esta ficción para Telefe. La producción cuenta con figuras como César Bordón, históricos de la televisión como Pachu Peña e influencers como Lucas Spadafora. La historia estará basada en sus propias vivencias, mezcladas con un guion de novela y un fuerte tono de humor.

Maxi López y Wanda Nara grabando la serie vertical

López habló con algunos medios a la salida de Olga sobre este proyecto y reveló detalles del detrás de escena: "No va con mala intención para nadie y lo que grabamos son cosas que nos pasan en la diaria". Además, explicó que Telefe aportó "un poco de pimienta" para darle atractivo televisivo, aunque remarcó que el objetivo principal es que "la gente se divierta y eso es lo importante".

Consultado por una posible reacción de Mauro Icardi y China Suárez ante lo que se vea en pantalla, el exfutbolista respondió con ironía: "Por más que hagas o no hagas, la gente habla y no pasa nada".

📢 MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LA SERIE CON WANDA



💬 "La gente habla hagas o no hagas"

💬 "No es una tirada de oreja para nadie"

💬 "Es nuestra historia desde un lado cómico"



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También contó cómo nació esta oportunidad laboral: "Es un proyecto que nació adentro de MasterChef, empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba", relató. Según explicó, la idea fue mutando hasta convertirse en una ficción con tintes humorísticos.

A pesar de la expectativa, López confesó que hubo aspectos de su vida que prefirió dejar afuera de cámara: " Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver ", anticipó, sembrando intriga sobre qué episodios quedaron finalmente fuera del corte final. Sin embargo, destacó el buen clima durante la grabación: "Estamos en un momento que estamos bien, por los chicos. Fue nuestra primera experiencia. Nos divertimos, la gente también y eso es buen indicio".

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef

El ex jugador también valoró el trabajo del elenco y de los guionistas: "El guion estaba muy bien escrito y estar al lado de grandes actores hizo que el proyecto fuera mucho más ameno".

La película de la Bad Bitch

Tras terminar la grabación de la serie vertical, Wanda Nara viajó a Uruguay, donde comenzó el rodaje de una película. ¿Querés ser mi hijo? ya está en marcha y marcará el debut de la conductora como protagonista de una comedia romántica que promete dar que hablar.

En este nuevo proyecto, comparte elenco con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros.

Wanda Nara pasó de grabar la serie vertical a una película

En esta historia, Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja y regresa a su antiguo departamento de soltera. Allí conoce a Javier, un vecino de 23 años, y le pide que se haga pasar por su hijo en una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira terminará convirtiéndose en un romance inesperado atravesado por la diferencia de edad.

Wanda Nara ya está grabando su primera película

En las últimas horas se difundieron las primeras imágenes de Wanda Nara en el set: desde su preparación detrás de cámara hasta escenas junto a sus compañeros y algunos detalles de la producción.