Benito Fernández fulminó a Milei y contó la dolorosa decisión que tomó para sobrevivir

La industria de la moda argentina atraviesa una crisis marcada por la apertura de importaciones, el aumento de la carga impositiva y la competencia internacional. En este contexto, Benito Fernández habló sobre cómo el escenario económico actual y las políticas comerciales impactan de manera directa en la producción, los precios y la estructura de las empresas nacionales del rubro textil.

El modista brindó datos y relatos concretos para explicar el presente del sector, sus desafíos y la relación con el Gobierno nacional. " Es un desastre lo que está haciendo el Gobierno ", lanzó sin filtro.

Benito Fernández habló sobre la fuerte crisis que atraviesa la industria textil en el país

Benito, con más de cuarenta años de trayectoria, subrayó que la industria enfrenta problemas estructurales, agravados por la política comercial vigente. "Yo voté a este Gobierno. Hoy, obviamente, no lo volvería a votar y van a tener que buscar mi voto en otra persona", sostuvo, marcando un giro respecto de su postura política anterior. Consultado sobre si se siente defraudado por la gestión de Javier Milei, no dudó en responder: " Sí, no me convencen nunca más ".

Fernández relató los desafíos que enfrentó él y otros empresarios textiles en los últimos años, y afirmó que los costos fiscales junto con la apertura indiscriminada de importaciones provocaron el cierre de numerosos comercios.

Fernández relató los desafíos que enfrentó él y otros empresarios textiles en los últimos años

El diseñador argumentó que las condiciones impositivas dificultan la competitividad de las empresas argentinas. "No podemos competir por el 52% de impuestos que tenemos y que dijeron que iban a bajar y no bajaron", remarcó. Además, precisó que, aun con mayor presencia de marcas internacionales, los precios locales siguen siendo más altos que en sus países de origen. "Te comprás algo de Victoria's Secret y te sale más caro que en Estados Unidos".

También criticó con dureza recientes declaraciones de Milei sobre el rol del diseño en la competitividad textil. "El Presidente salió a decir que Italia puede competir con China porque tiene diseño. Yo le digo al señor Presidente: Italia tiene muy buen diseño, acá hay muy buen diseño, pero Italia no compite con China, Italia hace todo en China ".

🗣 "El Gobierno hundió una industria que yo amo hace más de 40 años"



🔴 Benito Fernández dijo que mucha gente del sector textil "no habla de la situación porque tiene miedo"



Parece que el 'traje nuevo del emperador' viene sin tela y con los talleres cerrados! pic.twitter.com/FgwZiYlU5l — Al Toque (@altoque_ok) April 30, 2026

Asimismo, sostuvo que "el golpe bajo es echarnos la culpa a los diseñadores, que nos pongamos las pilas para ser competitivos con China. Me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida ". Recalcó que la crisis no pasa solo por el diseño, sino también por las "importaciones perversas y el alto costo impositivo".

En cuanto a su experiencia personal, contó que hace dos años tuvo que despedir empleados. "Tenía catorce personas. Me quedan tres juicios, que fueron tres personas que no quisieron arreglar por situaciones personales. Tuve que vender un departamento mío que tenía, me quedé sin ningún departamento, hoy estoy alquilando , pero estoy con un montón de proyectos".

Benito Fernández se encuentra mejor después de su internación

Por último, Benito Fernández advirtió sobre el cierre masivo de locales textiles. "Peor que en la pandemia, porque en la pandemia los locales cerraban de afuera para adentro. Ahora están cerrando en el núcleo".