Luciana Geuna cruzó a Javier Milei tras la denuncia penal: "Está decidiendo poner a los periodistas como el enemigo"

La periodista Luciana Geuna apuntó con dureza contra el presidente Javier Milei luego de la denuncia penal impulsada por el Gobierno nacional a raíz de un informe televisivo grabado dentro de la Casa Rosada, que terminó radicado en los tribunales federales de Comodoro Py. Durante su paso por el streaming de Olga, la conductora de TN defendió el trabajo realizado por su equipo y aseguró que nunca imaginaron que el material derivaría en acusaciones vinculadas a espionaje o inteligencia ilegal. "Era como un recurso audiovisual con el que tratábamos de contar la rosca política de la Casa Rosada, que se pelean todos con todos, con un recurso estético", explicó.

Geuna detalló que el trabajo mezclaba imágenes de pasillos públicos de la sede presidencial con recursos de Inteligencia Artificial y remarcó que todo fue realizado de manera abierta y sin ocultamientos. "Era como ponerte los lentecitos, era todo con mezcla de pasillos públicos de La Rosada con inteligencia artificial en joda, muy claro, muy visible... Era un recurso. Nosotros lo pensamos, lo hicimos, o sea, avisando", sostuvo. La periodista también explicó que el ingreso del equipo técnico fue completamente transparente y cuestionó la dimensión que tomó el episodio luego de la reacción oficialista en redes sociales.

En ese sentido, afirmó: "Jamás imaginamos, cuando lo hicimos, que al día siguiente iba a empezar una movida en redes, nivel espionaje". En esa línea, señaló que los dispositivos utilizados eran visibles y habían pasado los controles habituales de seguridad en la Casa Rosada. "Los lentes para cualquiera que los use, tienen una luz... Pasó por el escáner, o sea, Nacho (Salerno), que es el acreditado, entró con la mochila por el escáner", relató.

Sin embargo, Geuna reconoció que el contexto político actual modificó su percepción sobre el episodio. "Con el diario del lunes dije 'bueno, por ahí, obviamente, tuve un error de interpretación de contexto', porque son cosas que no te podés imaginar en condiciones normales y no están tan normales las condiciones", lanzó. La periodista fue todavía más allá al analizar la estrategia política del Gobierno y acusó directamente a Milei de convertir al periodismo en un enemigo deliberado. "Él está decidiendo que, de hecho, ya es una decisión política que tomó hace un tiempo, poner a los periodistas como el enemigo", sostuvo.

Para Geuna, se trata de una construcción política funcional a la lógica confrontativa del oficialismo. "Es un enemigo facilón", afirmó sobre el periodismo, antes de defender el rol democrático del periodismo. "El periodista tiene un rol enorme en la democracia", remarcó. Además, planteó que el Presidente modifica permanentemente los sectores con los que entra en conflicto público. "Antes estaba con los empresarios grandes de la Argentina. Él va mutando", analizó. "No tiene un enemigo, no tiene una posición con la que pelear ahora, porque no hay nadie. No hay nada. Es una decisión política y la tomó", concluyó.

Ignacio Salerno - Luciana Geuna

El descargo de Geuna se produjo después de que el Gobierno nacional impulsara una denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. Según el planteo oficial, el informe televisivo podría haber expuesto áreas sensibles de la Casa Rosada y eventualmente facilitar "actividades subrepticias e ilegales" vinculadas a tareas de inteligencia sobre el Presidente.