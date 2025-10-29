Diego Santilli rompió el silencio y agrandó el escándalo con Nancy Pazos: "Que cada uno haga y diga lo que sienta"

El clima político y familiar entre Diego Santilli y Nancy Pazos suma un nuevo capítulo tras las elecciones legislativas del domingo pasado. En medio de una disputa que mezcla lo personal con lo ideológico, Santilli decidió hablar, dejando en claro su postura frente a los recientes comentarios de su ex pareja y el protagonismo de su hijo Nicanor en esta historia.

En declaraciones recientes para Mañana Argentinas, Santilli fue contundente: "Yo quiero ser claro con esto. Se puede pensar distinto y yo no me voy a molestar por pensar distinto, pero yo voy a respetar desde el día uno a la madre de mis hijos. Los temas que yo tengo que hablar con mis hijos los hablo en casa , por el bienestar de ellos y de su futuro", dijo.

Posteo de Nicanor Santilli Pazos tras el triunfo de su padre, Diego Santilli

El escándalo se desató cuando Nicanor Santilli Pazos, hijo del ex matrimonio, publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras el triunfo electoral de su padre. En el posteo, no solo felicitó a Santilli, sino que también dejó entrever una crítica hacia su madre, Nancy Pazos: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá. Los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse... Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites", escribió el joven, generando una ola de reacciones.

Por su parte, Nancy no tardó en responder y minimizó el impacto del mensaje de Nicanor: "Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros ". Sin embargo, también expresó su preocupación por las decisiones ideológicas del joven, mencionando su participación en un streaming junto a un personaje controvertido: "Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores".

Santilli evitó entrar en polémicas directas aunque por debajo echó leña al fuego: "Yo no voy a buscar el título porque después viene el re título y el recontra re título. Tengo que ser respetuoso. Hablo con mis hijos en privado y respeto lo que es la institución madre", dijo y continuó: " Lo hago por ello, ni siquiera por otra visión y por el respeto que hay que tener . Yo lo hago de esta manera, que cada uno haga y diga lo que sienta".

En la misma línea, Diego Santilli se colgó la medalla de padre ejemplar y le tiró un palito doloroso a la Nancy Pazos: "Yo siento de esa manera y creo que la mejor manera de cuidarlos y protegerlos y darles el una enseñanza es hacer lo que hago, que es hablar con ellos en privado y respetar lo que es la institución madre, que es para mí un valor importante, como siento que una madre haría con un padre en el caso de la crianza de sus hijos, pero bueno, a mí me toca esto y yo lo hago de esta manera".