Se conocieron las ternas de los Martín Fierro del Streaming: ¿Olga tiene los premios comprados?

Luego de unos días polémicos, con idas y vueltas entre las cabezas de Olga y Luzu TV, se dieron a conocer las ternas de los Martín Fierro del Streaming. Como toda edición de los Martín Fierro, las nominaciones dieron que hablar y ya aparecieron las primeras internas.

A partir de las 14 horas, los canales de stream se unieron para anunciar las nominaciones. La lista completa se dará a conocer este miércoles 29 por la tarde, pero hasta el momento los nominados son los siguientes:

Se conocieron las primeras ternas de los Martín Fierro del Streaming

Interés general

• Nadie dice nada - Luzu TV

• Paren la mano - Vorterix

• Hay algo ahí - Blender

• Furia Bebé - Futurock

• TDT - Olga

• Story Time - Bondi

Conducción masculina

• Luquitas Rodríguez - Vorterix

• Tomás Erbora - Blender

• Migue Granados - Olga

• Nicolás Occhiato - Luzu TV

• Ángel de Brito - Bondi

• Pedro Rosemblat - Gelatina

Programa federal

• Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

• Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

• Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

• Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Actualidad:

• Ángel responde - Bondi

• El ejército de la mañana - Bondi

• Resu en vivo - Resumido

• Desayuno intermitente - Blender

• Ya fue todo - Jotax

• Elijo creer - Gelatina

• La Posta - Stream Room TV Pública

El programa de stream de Ángel De Brito es parte de las ternas de los Martín Fierro del Streaming

Informativo

• Segurola y Habana - Futurock

• Paraíso Fiscal - Olga

• La mañana - Infobae

• Circo Freak - Gelatina

• Tiempo libre - La Casa Streaming

• Tremenda mañana - Bondi

• Divino Tesoro - Murad

• El más Border del Streaming

• Patria y Familia - Luzu TV

• Lo del Turco - La Canchita TV

• El fin del mundo - Olga

Voz periodística

• Iván Schargrodsky - Cenital

• Luciana Geuna - Olga

• Flor Halfon - Gelatina

• Esteban Trebuq - Bondi

• Carolina Amoroso - Infobae

• Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Carolina Amoroso nominada a "Voz Periodística" por su trabajo en Infobae

Conducción femenina

• Nati Jota - Olga

• Malena Pichot - Futurock

• Paula Chaves - Olga

• Vicky Garabal - Luzu TV

• La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

• Sofi Martínez - Streams Telefe

Mejor dupla del año

• Paula Chaves y Luli González - Olga

• Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

• Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

• Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

• Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Ángela Torres y Marcos Giles nominados a "Mejor Dupla" pero la comunidad de Luzu TV no está contenta

Mejor entrevistador

• Migue Granados - Olga

• Pedro Rosemblat - Gelatina

• Julia Mengolini - Futurock

• Juan Pablo Varsky - Clank!

• Andrés Duka - Carnaval

• Mili Hadad - Infobae

Co-conducción masculina

• Juan Ruffo - Blender

• Germán Beder - Vorterix

• Damián Betular - Olga

• Marcos Aramburu - Gelatina

• Santi Talledo - Luzu TV

• Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Revelación

• Tomás Limansky - Gelatina

• Anacleta - Blender

• Ángela Torres - Luzu TV

• Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

• Luli González - Olga

• Lola Latorre - La Casa Streaming

Mejor transmisión musical especial

• Gracias Mercedes - Olga

• Un día rosarino - Olga

• 2do aniversario - Olga

• Tini - La Casa Streaming

• Gelatón - Gelatina

• El baile más grande del universo - Universo TV

Musical

• Esto es ¡FA!

• Algo de música - Luzu TV

• Un poco de ruido

• FM Luzu - Luzu TV

• Soundtrash - Blender

• Origamix - Somos Origamis & Gelatina

• Volverme loco - Bombo TV

Las primeras ternas ya generaron revuelo en X , sobre todo en la categoría "Mejor dupla", donde fueron nominados Marcos Giles y Ángela Torres. "¿Qué era esta terna jajaja? El Mito y Ángela no llegan a 10 programas justos de Invitados, encima contra duplas de conductores?", escribió una usuaria.

Si bien es cierto que recién llevan dos meses al aire, no se puede negar que son tendencia a diario. La indignación también puede venir por el hecho de que es más probable que ganen duplas de conductores antes que invitados, lo que podría interpretarse como una provocación a Luzu TV más que un reconocimiento genuino.

Olga también tiene seguidores que defienden el canal

Aunque hay muchos canales de streaming nominados, la disputa principal parece ser entre Luzu TV y Olga. Algunos usuarios pusieron en duda la transparencia de la premiación, ya que al ser transmitida por la empresa de Migue Granados, acusaron a los Martín Fierro del Streaming de estar arreglados a su favor. Y es que ni Mica Vázquez ni Flor Peña (que pertenecen a Luzu) fueron nominadas a conducción femenina, siendo de las más comentadas en el mundo del stream.

Otros, sin embargo, salieron a defenderlos. "Si Olga no quería hacer evidente el acomodo, no debía tener tres programas nominados en la terna de "'Transmisión Musical Especial', con grandes probabilidades de llevarse el premio", opinó una usuaria, mientras que otro retrucó: "Hay 30 ternas, en algunas ni siquiera están nominados los de Olga. Si no me equivoco, no vi a Soñé que Volaba nominado a nada. Pero acá se quejan por esta, insoportables las nenas Luzu".