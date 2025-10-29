De La Reini a Momo, pasando por Zaira Nara y el Conicet: quiénes son los nominados a los Premios Ídolo 2025

29 Octubre de 2025 14:33
Una año más, Premios Ídolo llega al país. El evento es un clásico de España, creado por la influencer española Dulceida, donde se busca premiar a los creadores de contenido digital.
La ceremonia será próximo viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe. Cabe recordar que el año pasado, primera vez que se realizó el evento en Argentina, la trasmisión fue por Luzu TV.
Aída Domenech, conocida públicamente como Dulceida, se mostró orgullosa de volver a estar en el país: "Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir trabajando y construyendo el galardón allí", comenzó y en esta oportunidad confirmó su presencia, ya que el año pasado no pudo estar porque atravesaba el último tramo de su embarazo.
En esa línea, explicó: "Finalmente este año podré viajar, conocer el país y estar en Argentina viviendo el día más importante para los creadores de contenido. Ídolo es un proyecto amado por nosotros en España; ver cómo ese amor y esa dedicación se proyectan en Argentina nos hace crecer como profesionales del universo digital".
Desde "Moda" hasta "Canción más Viral", pasando por "Ídolo Emergente", "Ídolo Futbolero", "Viajes, Actualidad", "Youtuber" o "TikToker", entre otras ternas, los principales influencers del país serán evaluaos por la calidad de su contenido y la llegada al público.
Los nominados para los premios Ídolo son
Beauty
- Cande Copello
- Sofi Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli
- Marti Benza
- Fermín Bo
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del Brunch
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa
- Sofi Calvo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza
Humor
- Momi Giardina
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Lifestyle
- Michelle Masson
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi Gonet
- Papryka
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
- Almendra by Cande Molfese
- Diabla by Delfi Ferro
- Polenta by Nacho Elizalde
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketty)
Streamer más viral
- Martín Cirio
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Tik Toker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro
- Mati Spano
- More Andrade
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Viajes
- Pasaje en mano
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Actualidad
- Beltrán Briones
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles
- Fede Popgold
- Mernuel (Mernosketti)
Emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D'elía
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani
Ídolo al volante
- Dino Di Palma
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo futbolero
- Gastón Edul
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y 'Tu jardín con enanitos'
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres
- Emanero
El principal objetivo de los Premios Ídolo es reconocer y celebrar el talento de los creadores de contenido, así como fomentar la innovación y la excelencia en el mundo digital. Además, buscan motivar a los creadores a seguir produciendo contenido de alta calidad y a mantener una relación positiva y significativa con su audiencia.