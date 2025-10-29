De La Reini a Momo, pasando por Zaira Nara y el Conicet: quiénes son los nominados a los Premios Ídolo 2025

Una año más, Premios Ídolo llega al país. El evento es un clásico de España, creado por la influencer española Dulceida, donde se busca premiar a los creadores de contenido digital.

La ceremonia será próximo viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe. Cabe recordar que el año pasado, primera vez que se realizó el evento en Argentina, la trasmisión fue por Luzu TV.

Por segundo año consecutivo, Dulceida trajo los Premios Ídolo a Argentina

Aída Domenech, conocida públicamente como Dulceida, se mostró orgullosa de volver a estar en el país: "Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir trabajando y construyendo el galardón allí", comenzó y en esta oportunidad confirmó su presencia, ya que el año pasado no pudo estar porque atravesaba el último tramo de su embarazo.

En esa línea, explicó: "Finalmente este año podré viajar, conocer el país y estar en Argentina viviendo el día más importante para los creadores de contenido. Ídolo es un proyecto amado por nosotros en España; ver cómo ese amor y esa dedicación se proyectan en Argentina nos hace crecer como profesionales del universo digital".

Desde "Moda" hasta "Canción más Viral", pasando por "Ídolo Emergente", "Ídolo Futbolero", "Viajes, Actualidad", "Youtuber" o "TikToker", entre otras ternas, los principales influencers del país serán evaluaos por la calidad de su contenido y la llegada al público.

Los nominados para los premios Ídolo son

Beauty

Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina

Contenido creativo

Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli

Marti Benza

Fermín Bo

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del Brunch

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires

La chica del brunch nominada a Experiencias gastronómicas y/o culturales

Health

Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa

Sofi Calvo

Sports

Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza

Humor

Momi Giardina

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe

Lifestyle

Michelle Masson

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo

Zaira Nara, una de las fuertes candidatas en la terna Lifestyle de los Premios Ídolo

Moda

Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet

Papryka

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Almendra by Cande Molfese

Diabla by Delfi Ferro

Polenta by Nacho Elizalde

Nacho Elizalde nominado con el equipo de Polenta a mejor emprendimiento en los Premios Ídolo

Streamer

Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketty)

Streamer más viral

Martín Cirio

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro

Mati Spano

More Andrade

Youtuber

Angie Velasco

Matías Bottero

Ian Lucas

Bri Domínguez

Nominados a la terna Youtuber

Viajes

Pasaje en mano

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista

Actualidad

Beltrán Briones

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli

Revelación

Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles

Fede Popgold

Mernuel (Mernosketti)

Mernuel y Bauleti son los streamers del momento y se volvieron viral junto a Zaira Nara

Emergente

Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D'elía

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani

Ídolo al volante

Dino Di Palma

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego

Ídolo futbolero

Gastón Edul

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y 'Tu jardín con enanitos'

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres

Emanero

El principal objetivo de los Premios Ídolo es reconocer y celebrar el talento de los creadores de contenido, así como fomentar la innovación y la excelencia en el mundo digital. Además, buscan motivar a los creadores a seguir produciendo contenido de alta calidad y a mantener una relación positiva y significativa con su audiencia.