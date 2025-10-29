Big Bang! News
Más
Show
Dónde verlos

De La Reini a Momo, pasando por Zaira Nara y el Conicet: quiénes son los nominados a los Premios Ídolo 2025

Se reconocerá a los mejores creadores de contenido y las internas por las ternas ya empezaron.

29 Octubre de 2025 14:33
Premios Ídolo
Premios Ídolo

Una año más, Premios Ídolo llega al país. El evento es un clásico de España, creado por la influencer española Dulceida, donde se busca premiar a los creadores de contenido digital. 

La ceremonia será próximo viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con transmisión exclusiva de Telefe Streams Telefe. Cabe recordar que el año pasado, primera vez que se realizó el evento en Argentina, la trasmisión fue por Luzu TV.

Por segundo año consecutivo, Dulceida trajo los Premios Ídolo a Argentina
Por segundo año consecutivo, Dulceida trajo los Premios Ídolo a Argentina

Aída Domenech, conocida públicamente como Dulceida, se mostró orgullosa de volver a estar en el país: "Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir trabajando y construyendo el galardón allí", comenzó y en esta oportunidad confirmó su presencia, ya que el año pasado no pudo estar porque atravesaba el último tramo de su embarazo. 

En esa línea, explicó: "Finalmente este año podré viajar, conocer el país y estar en Argentina viviendo el día más importante para los creadores de contenido. Ídolo es un proyecto amado por nosotros en España; ver cómo ese amor y esa dedicación se proyectan en Argentina nos hace crecer como profesionales del universo digital".

El gesto que alejó a la China Suárez y Lali Espósito para siempre: ¿Wanda Nara rompió la amistad?
Lee también

El reencuentro que nunca fue El gesto que alejó a la China Suárez y Lali Espósito para siempre: ¿Wanda Nara rompió la amistad?

Desde "Moda" hasta "Canción más Viral", pasando por "Ídolo Emergente", "Ídolo Futbolero", "Viajes, Actualidad", "Youtuber" o "TikToker", entre otras ternas, los principales influencers del país serán evaluaos por la calidad de su contenido y la llegada al público. 

Los nominados para los premios Ídolo son

Beauty

  • Cande Copello
  • Sofi Gonet
  • Joaco Vázquez
  • Tuli Acosta
  • Dadatina

Contenido creativo

  • Fran Gómez
  • Julieta Coria
  • Juli Savioli
  • Marti Benza
  • Fermín Bo

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón
  • Paulina Cocina
  • Gastón Soffritti
  • Mon Petit Glouton

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del Brunch
  • Buenosaires.Ar
  • Turista en Buenos Aires
  • Buenos paladaires

La chica del brunch nominada a Experiencias gastronómicas y/o culturales
La chica del brunch nominada a Experiencias gastronómicas y/o culturales

La sorpresa para Evelyn Botto de Fede Bal que indignó a todos: ¿copia barata de Luzu?
Lee también

Yo hago puchero, ella hace puchero... La sorpresa para Evelyn Botto de Fede Bal que indignó a todos: ¿copia barata de Luzu?

Health

  • Laura Romano
  • Soy mamá y pediatra
  • Dr. La Rosa
  • Sofi Calvo

Sports

  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • El Rufián
  • Cata Guimarey
  • Tomás Mazza

Humor

  • Momi Giardina
  • Martín Garabal
  • Martín Dardik
  • Lucho Mellera
  • Pelao Khe

Lifestyle

  • Michelle Masson
  • Stephie Demner
  • Zaira Nara
  • Lizardo Ponce
  • Santi Talledo

Zaira Nara, una de las fuertes candidatas en la terna Lifestyle de los Premios Ídolo
Zaira Nara, una de las fuertes candidatas en la terna Lifestyle de los Premios Ídolo

Moda

  • Delfi Ferro
  • Zuzu Coudeu
  • Sofi Gonet
  • Papryka

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego

Emprendimiento

  • Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
  • Almendra by Cande Molfese
  • Diabla by Delfi Ferro
  • Polenta by Nacho Elizalde

Nacho Elizalde nominado con el equipo de Polenta a mejor emprendimiento en los Premios Ídolo
Nacho Elizalde nominado con el equipo de Polenta a mejor emprendimiento en los Premios Ídolo

Streamer

  • Luquita Rodríguez
  • Coker
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketty)

Streamer más viral

  • Martín Cirio
  • Momo
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)

Tik Toker

  • Mar Cosca
  • Santi Ravier
  • Juli Castro
  • Mati Spano
  • More Andrade

Youtuber

  • Angie Velasco
  • Matías Bottero
  • Ian Lucas
  • Bri Domínguez

Nominados a la terna Youtuber
Nominados a la terna Youtuber

Viajes

  • Pasaje en mano
  • Tupi Saravia
  • Drea León
  • Modo Turista

Actualidad

  • Beltrán Briones
  • Ahorrando con Cami
  • Mujer Financiera
  • Mai Pistiner
  • Lara López Calvo

Cultura, ciencia y tecno

  • Fer Carolei
  • La Joya Agro
  • Almendra Veiga
  • Celeste Giardinelli

Revelación

  • Cris Vanadía
  • Juli Manzotti
  • Marcos Giles
  • Fede Popgold
  • Mernuel (Mernosketti)

Mernuel Y Bauleti son los streamers del momento y se volvieron viral junto a Zaira Nara
Mernuel y Bauleti son los streamers del momento y se volvieron viral junto a Zaira Nara

Emergente

  • Agus García
  • Titi Tcherkaski
  • Tobi Juárez
  • Facturita
  • El gordo y el flako
  • Daniela Clara
  • Luchi Patrone
  • Teo D'elía
  • Agos Palazzolo
  • Agustina Provenzani

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma
  • Barcatini
  • Aixa Franke
  • Martín Gallego

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul
  • Davo Xeneize
  • Sofi Martínez
  • Jero Freixas
  • Pollo Álvarez

Momento más viral

  • Conicet: Estrella de mar
  • Pollo Álvarez con De Paul
  • Paren La Mano: Bailando Todos
  • Alonso Spiderman
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
  • Mernosketti y 'Tu jardín con enanitos'
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
  • AYSA y Joaquín Levinton
  • Spreen debutando en fútbol argentino
  • Canción Diego Castro: La Totona
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
  • En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
  • Favorita - Ángela Torres
  • Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Ídolo musical

  • La T y la M
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
  • Emanero

El principal objetivo de los Premios Ídolo es reconocer y celebrar el talento de los creadores de contenido, así como fomentar la innovación y la excelencia en el mundo digital. Además, buscan motivar a los creadores a seguir produciendo contenido de alta calidad y a mantener una relación positiva y significativa con su audiencia.

Dulceida Premios Ídolo Telefe Zaira Nara

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10