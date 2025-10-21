Diego Topa reveló que fue estafado por el tío de Pepe Ochoa: "Era mi sueño, y fui uno de los pocos que pagó todo en regla"

Diego Topa, el querido conductor de programas infantiles que marcó la infancia de miles de chicos, sorprendió con un relato inesperado. En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el animador confesó haber sido una de las tantas víctimas del empresario Enrique Blaksley, conocido como el "Madoff argentino", quien fue condenado a ocho años de prisión por liderar una asociación ilícita, cometer múltiples estafas y lavar dinero a través de su firma Hope Funds. "Yo fui uno de los estafados. En los dos lotes que compré. Era mi sueño. Y fui uno de los pocos que pagó todo en regla. Años y años de juicio", contó Topa, visiblemente conmovido.

Y agregó: "Ya lo solté. Que la vida se encargue de hacer justicia". El conductor aseguró que no sabía del vínculo familiar entre el empresario y el panelista de LAM, Pepe Ochoa, cuyo tío fue quien encabezó el esquema que dejó un tendal de damnificados. "Ni sabía que era el tío de Pepe", aclaró. A pesar del golpe económico, Topa aseguró haber podido rehacer su vida gracias a su trabajo constante y su perseverancia. "Por suerte jamás paré de laburar", dijo.

Según explicó, volvió a juntar el dinero "para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia". La historia de Topa salió a la luz en medio de la polémica mediática que se desató en LAM (América), luego de que Fernanda Iglesias revelara en pleno programa el parentesco entre Ochoa y Blaksley. "Es el sobrino del empresario condenado por estafar a más de 300 inversores por más de 185 millones de pesos", había lanzado la periodista, desatando un vendaval en el panel.

Diego Topa

Según contó Etchegoyen, Topa no fue el único famoso en caer en la red de Hope Funds: "Hay otros famosos también, los tengo, pero muchos no quieren hablar. Diego sí me dijo: 'Contalo, decilo, que se haga público, que yo fui uno de los estafados'". Lejos de buscar revancha, Topa eligió dar su testimonio para visibilizar lo ocurrido y, de algún modo, cerrar una etapa difícil. "Ya lo solté", repitió, con la serenidad de quien eligió seguir adelante pese a haber visto su sueño transformado en pesadilla.