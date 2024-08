Difícil decisión de Santi Maratea: salpica de lleno a Lionel Messi y Ángel Di María

Tras el fallecimiento de su padre semanas atrás, en las últimas horas, Santi Maratea se convirtió en noticia nuevamente. Y esta vez por donar toda su ropa de altos costos y reconocidas marcas internacionales. El motivo sorprendió a los usuarios de Instagram, plataforma donde el joven anunció su decisión.

El influencer se encuentra atravesado por diversas emociones desde que se despidió de su papá, quien falleció debido a un cáncer de pulmón; es aquel suceso el que lo llevó a pensar que se encuentra solo, luego de que su madre también falleciera años atrás. Estas mismas reflexiones llevan a replantearse la manera en que vive y en que gasta su plata.

Santi Maratea recauda millones de pesos para causas solidarias

En medio de su campaña solidaria destinada al Hospital de Niños Víctor José Vilela, ubicado en la ciudad de Rosario, pidió permiso a sus fanáticos para anunciar su decían: "Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con colectas? Les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca, todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana . Lo estoy regalando todo, no lo quiero más", comenzó.

Santi Maratea desea aprender a invertir el dinero que consiguió con su trabajo en redes sociales y las millonarias colectas pero, según contó no quiere pertenecer a un mundo de moda por lo que dirán los demás: "La razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre". Tras cumplir su objetivo, dio marcha atrás: "Toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me pareció un buen gesto regalárselas", señaló.

Con zapatillas, gorras y buzos de costosos diseñadores, el mediático se arrepintió por su dinero derrochado: "Empecé a hacer los cálculos de la cantidad de plata que gasté en estas marcas y claro, ahora que tengo una cabeza más madura, se podría decir, me quiero morir, no lo puedo creer. Igual repito, en su momento lo hice con un sentido y estuvo buenísimo que lo haya hecho porque funcionó", concluyó.

¿Cómo hacer para tener una prenda de ropa de Maratea? Según lo indicado en su posteo de Instagram, donde suma alrededor de 4 millones de seguidores no es necesario seguir su cuenta, sino que etiquetar a un amigo en la publicación y comentar que quieren la prenda: "Yo los contacto y se las mando, me encargo del envío", indicó. En solo minutos, el video superó los millones de reproducciones y más de 30 mil comentarios.

Colecta en Rosario

Santiago se encuentra involucrado en la colecta para ayudar al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, con el objetivo de instalar una sala adaptada para niños con pacientes oncológicos. Para cumplir con esto necesita conseguir 700 millones de peso, por lo que no solo acudió a sus seguidores, como en otras oportunidades, sino que además solicitó la ayuda de algunas figuras públicas nacidas en aquella ciudad.

Aseguró que leda vergüenza pedir ayuda a Lionel Messi, nacido en el barrio las Heras, aunque sí lo hizo con su compañero de selección Ángel Di María y a su esposa, Jorgelina Cardoso. Además, Santi Maratea mencionó a Nicki Nicole, Luciana Aymar, Maxi Rodríguez, Migue Granados, Pachu Peña y otras figuras rosarinas para que se sumen a la colecta. Una mención publica que los obliga a participar para quedar bien con sus seguidores, además de beneficiar a la causa.