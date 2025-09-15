"Estoy esperando un bebé de José": Marianela Mirra está embarazada de Alperovich

Lo que hasta hace poco circulaba como un rumor terminó siendo confirmado por Laura Ubfal: Marianela Mirra está embarazada. La ganadora de Gran Hermano 2007, a sus 41 años, espera un hijo con José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, de 70 años, quien cumple arresto domiciliario en un lujoso departamento de Puerto Madero. La noticia fue comunicada por la propia Mirra a su amigo Gastón Trezeguet con una frase contundente: "Estoy esperando un bebé de José".

La revelación llegó después de meses de especulaciones. Semanas atrás, Pochi de Gossipeame había difundido imágenes de Marianela entrenando en el gimnasio del edificio donde reside Alperovich, lo que reavivó las versiones sobre un romance que supuestamente había terminado. Luego, Fernanda Iglesias adelantó en Puro Show que la pareja había iniciado un tratamiento de fertilización in vitro. Finalmente, la confirmación llegó de boca de la protagonista.

La foto exclusiva que ya circula en redes muestra a Mirra y Alperovich en un momento de intimidad en Puerto Madero. Es la primera imagen que los retrata juntos y que da cuenta de un vínculo que sobrevivió a crisis, rupturas mediáticas y hasta reproches públicos. Vale recordar que meses atrás la propia Mirra había contado con dolor su separación del ex gobernador: "Pasábamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que 'no confía'. Me dejó por teléfono".

Aquel episodio fue seguido de denuncias de maltrato emocional y presiones familiares. "Yo pasé un infierno, la verdad. Siempre poniéndole fuerza y ganas", había declarado en diálogo con LAM, donde describió amenazas y desencuentros con los hijos de Alperovich. Incluso llegó a publicar una foto desde una camilla de hospital junto a él, acompañada por un mensaje de despedida: "Solo serví para los momentos de mierda".

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. El embarazo devuelve a la pareja a escena en un contexto donde el amor y la polémica se entrelazan. Mientras Alperovich espera definiciones judiciales, Mirra se prepara para convertirse en madre primeriza. Para ella, será el cumplimiento de un deseo largamente postergado; para él, el nacimiento de su quinto hijo. Lo cierto es que la noticia sacude tanto al mundo del espectáculo como al ámbito político.

De manera inesperada, Puerto Madero se convierte en el escenario de un relato que combina maternidad tardía, segundas oportunidades y un trasfondo cargado de controversias. "La vida sigue. Muy triste sería no hacer cosas por mí, plantearme un buen escenario", había escrito Marianela meses atrás. Hoy, esa frase parece haberse transformado en una declaración de intenciones: pese a todo, decidió apostar nuevamente a la vida en pareja y a la maternidad. El caso ya desató un vendaval de comentarios en redes sociales. Son muchos los usuarios que cuestionan la elección de formar una familia con un hombre condenado por abuso sexual.